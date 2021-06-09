شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة باب رزق جميل عن وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص بعدة مدن بالمملكة " الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الباحة، تبوك ".
وتضمنت الوظائف : رئيس الحسابات " الرياض "، طاقم خدمة - العدد 3 وظائف "جدة "، مقدم طعام - العدد 4 وظائف، كهربائي سيارات - العدد 3 وظائف "جدة، الرياض "، ميكانيكي سيارات - العدد 6 وظائف "الرياض"، أمين صندوق " الرياض"، مسؤول تسليم سيارات جديدة - وظيفتان " الرياض ".
وأوضحت الشركة أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 27/10/1442هـ الموافق 08/06/2021م وينتهي عند الأكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع الشركة .