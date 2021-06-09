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شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 24 دقيقة
1550
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة باب رزق جميل عن وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص بعدة مدن بالمملكة " الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الباحة، تبوك ".

وتضمنت الوظائف : رئيس الحسابات " الرياض "، طاقم خدمة - العدد 3 وظائف "جدة "، مقدم طعام - العدد 4 وظائف، كهربائي سيارات - العدد 3 وظائف "جدة، الرياض "، ميكانيكي سيارات - العدد 6 وظائف "الرياض"، أمين صندوق " الرياض"، مسؤول تسليم سيارات جديدة - وظيفتان " الرياض ".

وأوضحت الشركة أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 27/10/1442هـ الموافق 08/06/2021م وينتهي عند الأكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع الشركة .

 

 

وظائف
الرياض
مكة المكرمة
باب رزق جميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

جار القمر
ضجيج في كل مكان لا يعجبهم العجب هذا الفقر لا يحبون الحقيقة عايشين على قلب الحقائق والكذب ويعتقدون أن الاخرين مثلهم
جاسم
هذه هي الحريه لما تترجم بالعكس اذا كان يحق نظاما المراءه في القانون ان تستخرج فيزا وتذهب إلى أي دولة تبحث عن زوج فماذا...
ابو بدر الكناني
ماهو تاريخك في الاعلام الرياضي يادكتور بيطري في شركة المراعي
كلام مليان
مافيه ابجح من الاعلامي القوطي توه امس موقع مع ابوبكر ب 80 مليون وقبلها بسبوعين مع تاليسكا ب 200 مليون غير 25 لاعب محلي...
احمد
الطمع والجشع هو اللي ضيع فلوسهم.اشباه اطبا رواتبهم 50 الف غير البدلات ولا تكفيهم؟؟

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