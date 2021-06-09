بالفيديو.. مرتكبو عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

الرياض (صدى):
باشر الأمن العام عددًا من الجرائم حيث تمكن من القبض على مرتكبيها والمتورطين فيها في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية.
ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو أوضح فيه أبرز العمليات التي تم تنفيذها لضبط المخالفين والمتهمين.
وتمكن الأمن العام من القبض على مواطنان اقتحما منزلًا وسرقا نحو 8 ملايين ريال، في الرياض، في حين تم القبض على 4 مواطينين ومقيم تورطوا بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة.
وتم القبض على 3 مقيمين قاموا بجرائم نصب واحتيال تمثلت في بيع أجهزة هواتف متنقلة مقلدة، بالإضافة إلى القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 4 من أفراد الحراسات الأمنية في الدمام.
كما تم القبض على مواطنتان ومواطن تورطوا في مشاجرة جماعية مع عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية في الرياض.