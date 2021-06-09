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بالفيديو.. مرتكبو عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

منذ 44 دقيقة
1786
بالفيديو.. مرتكبو عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

الرياض (صدى):
باشر الأمن العام عددًا من الجرائم حيث تمكن من القبض على مرتكبيها والمتورطين فيها في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية.

ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو أوضح فيه أبرز العمليات التي تم تنفيذها لضبط المخالفين والمتهمين.

وتمكن الأمن العام من القبض على مواطنان اقتحما منزلًا وسرقا نحو 8 ملايين ريال، في الرياض، في حين تم القبض على 4 مواطينين ومقيم تورطوا بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة.

وتم القبض على 3 مقيمين قاموا بجرائم نصب واحتيال تمثلت في بيع أجهزة هواتف متنقلة مقلدة، بالإضافة إلى القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على 4 من أفراد الحراسات الأمنية في الدمام.

كما تم القبض على مواطنتان ومواطن تورطوا في مشاجرة جماعية مع عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية في الرياض.

الدمام
الرياض
الأمن العام
الجرائم

التعليقات

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أحدث التعليقات

جار القمر
ضجيج في كل مكان لا يعجبهم العجب هذا الفقر لا يحبون الحقيقة عايشين على قلب الحقائق والكذب ويعتقدون أن الاخرين مثلهم
جاسم
هذه هي الحريه لما تترجم بالعكس اذا كان يحق نظاما المراءه في القانون ان تستخرج فيزا وتذهب إلى أي دولة تبحث عن زوج فماذا...
ابو بدر الكناني
ماهو تاريخك في الاعلام الرياضي يادكتور بيطري في شركة المراعي
كلام مليان
مافيه ابجح من الاعلامي القوطي توه امس موقع مع ابوبكر ب 80 مليون وقبلها بسبوعين مع تاليسكا ب 200 مليون غير 25 لاعب محلي...
احمد
الطمع والجشع هو اللي ضيع فلوسهم.اشباه اطبا رواتبهم 50 الف غير البدلات ولا تكفيهم؟؟

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