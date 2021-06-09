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رجل يشتري الآيس كريم بالرياض عام 1402 هـ

منذ ساعة
794
رجل يشتري الآيس كريم بالرياض عام 1402 هـ

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أحدث التعليقات

جار القمر
ضجيج في كل مكان لا يعجبهم العجب هذا الفقر لا يحبون الحقيقة عايشين على قلب الحقائق والكذب ويعتقدون أن الاخرين مثلهم
جاسم
هذه هي الحريه لما تترجم بالعكس اذا كان يحق نظاما المراءه في القانون ان تستخرج فيزا وتذهب إلى أي دولة تبحث عن زوج فماذا...
ابو بدر الكناني
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احمد
الطمع والجشع هو اللي ضيع فلوسهم.اشباه اطبا رواتبهم 50 الف غير البدلات ولا تكفيهم؟؟

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