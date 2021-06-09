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شركة تستولى على 43 مليون ريال من أطباء وأكادميين بمكة

منذ 36 دقيقة
1660
شركة تستولى على 43 مليون ريال من أطباء وأكادميين بمكة

مكة المكرمة (صدى):
استولت إحدى شركات توظيف الأموال في مكة المكرمة، على مبلغ 43 مليون ريال، من مساهمين منهم أطباء وأكادميين.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمرًا بالقبض على كل من، مدير فرع الشركة، والمدير المالي، وصاحب الشركة وأبناؤه، وشركاؤه.

ومارست الشركة عملها من خلال مسمى "البيع بالتقسيط"، وبلغ عدد المستثمرين 42 شخصا، حيث روجت عبر تطبيق "واتس اب"، إعلانات منها "استثمر بمليون ريال واربح 300 ألف ريال سنويا"، وغيرها من الإعلانات المضللة، بحسب عكاظ.

وأوضح المستثمرون أنه تم صرف أرباح لهم، إلا أن الأرباح توقفت، معربين عن تخوفهم من ضياع رؤوس أموالهم، مطالبين باسترجاعها.

مكة المكرمة
المستثمرون
شركات توظيف الأموال

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50409
منذ دقيقة
يبدو ان هذه الشركه فرع من شركة هداكو اللي كانت في الكويت قبل سنوات وهربت بأموال السعوديين وبعض الكويتين بعد ان اغرتهم بالارباح او ان صاحب الشركه اخذ نفس الفكره وطبقها في مكه

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ابو عمار
يبدو ان هذه الشركه فرع من شركة هداكو اللي كانت في الكويت قبل سنوات وهربت بأموال السعوديين وبعض الكويتين بعد ان اغرتهم بالارباح او...
عبدالله
لاحول ولا قوة الا بالله
احمد
لا
عبدالله
طيب
عبدالله
كل حب يروح للحبيبه

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