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"استئناف الشرقية" تبطل قرضا مشبوها وتعيد لمواطن 5 شيكات

منذ 12 دقيقة
1356
"استئناف الشرقية" تبطل قرضا مشبوها وتعيد لمواطن 5 شيكات

الدمام (صدى):
قامت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالتصديق على حكم قضى بإبطال قرض مشبوه، وشطب عمولات بـ825 ألف ريال، كما أمرت بإعادة 5 شيكات وسند أمر لمواطن.

وشمل الحكم أيضا إحالة مؤسسة لبيع وتأجير مركبات إلى التحقيق لممارستها أعمال التمويل دون ترخيص.

وكان المواطن قد طلب قرضا من الشركة المذكورة، وحصل على مبلغ 275 ألف ريال ووقع على عقود شراء وبيع 9 سيارات مقابل مليون و200 ألف ريال حرر مقابلها شيكات وكمبيالات وسندات أمر، بحسب عكاظ.

وعند السداد فرضت الشركة على المواطن عمولات إضافية قدرها 200 ألف ريال بزعم تأخره عن السداد، كما تقدمت المؤسسة إلى محكمة التنفيذ بطلب إلزام المقترض بسداد مبالغ الشيكات والكمبيالات والسند لأمر بمبلغ مليون و200 ألف ريال.

وخلصت المحكمة إلى أن الواقعة ليست سوى بيع مال بمال وأن المؤسسة باعت سيارات مقابل 690 ألف ريال بسداد مؤجل بعد شهر، وبمبلغ مليون و200 ألف ريال بسداد مؤجل بعد سنة بقيمة حددت بـ310 آلاف ريال استلم منها المقترض فقط 275 ألف ريال ما يعني أن البيع كان ربا محرما.

المملكة
المنطقة الشرقية
محكمة الاستئناف
القروض
محكمة التنفيذ

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههه فجر السعيد ليست شيعيه ولم تتزوج مقتدى الصدر وما تقوله يعتبر وجهة نظر تخصها وغيرها الكثير من اللي زارو القدس من دول الخليج...
ام كهل
هل تريدون ان تدووووم لياليكم السعيدة بشكل افضل
ابو عمار
الحوثيين اصبحو بلا عقل ولا وعي بسبب استعمال المخدرات الايرانيه لدرجه انهم يقتلون ابناء اليمن بدون وعي ولا ادراك
غييييوووورررر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه فرحانه بالطبقه المخمليه .. لا تفرحين واجد . اصبري شوي

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