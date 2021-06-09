فيديو.. الملحن ناصر الصالح ينبهر بأداء فتاة غنت لأم كلثوم

متابعة أميرة خالد (صدى):
خطفت متسابقة بإحدى مسابقات اكتشاف المواهب الغنائية برعاية الهيئة العامة للترفيه، الأنظار كما حازت على إعجاب الملحن ناصر الصالح، خلال تقديمها مقطع من أغنية لأم كلثوم.
وتفاعل الملحن ناصر الصالح مع غناء الفتاة التي كانت ترتدي النقاب، ووقف لها لتحيتها بالتصفيق الحار.
واستأذنت المتسابقة، الملحن ناصر الصالح لغناء أغنية من ألحانه، وإهدائها له، ليرحب الأخير على الفور.
وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعرب في وقت سابق عن سعادته بتواجد ناصر الصالح مع مجموعة mbc بالشراكة مع الهيئة في اكتشاف المواهب في المملكة.