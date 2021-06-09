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فيديو.. الملحن ناصر الصالح ينبهر بأداء فتاة غنت لأم كلثوم

منذ ساعة
647
فيديو.. الملحن ناصر الصالح ينبهر بأداء فتاة غنت لأم كلثوم

متابعة أميرة خالد (صدى):
خطفت متسابقة بإحدى مسابقات اكتشاف المواهب الغنائية برعاية الهيئة العامة للترفيه، الأنظار كما حازت على إعجاب الملحن ناصر الصالح، خلال تقديمها مقطع من أغنية لأم كلثوم.

وتفاعل الملحن ناصر الصالح مع غناء الفتاة التي كانت ترتدي النقاب، ووقف لها لتحيتها بالتصفيق الحار.

واستأذنت المتسابقة، الملحن ناصر الصالح لغناء أغنية من ألحانه، وإهدائها له، ليرحب الأخير على الفور.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعرب في وقت سابق عن سعادته بتواجد ناصر الصالح مع مجموعة mbc بالشراكة مع الهيئة في اكتشاف المواهب في المملكة.

المملكة
أم كلثوم
الهيئة العامة للترفيه
ناصر الصالح

التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 691
منذ 5 دقائق
الطيور على أشكالها تقع

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
الطيور على أشكالها تقع
ابو محمد
ياويلي على الدلع حتا في الانتحار عز الله كفو يا الدفاع المدني عز يمال العز
نبيل
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زائر
راشدي مضبوط يبي له سنه علشان ينسي
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