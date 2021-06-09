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والد المواطنة المتوفاة في مستشفى القريات: ابنتي خضعت لعملية جراحية بعد وفاتها "فيديو" 

منذ 13 ساعة
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والد المواطنة المتوفاة في مستشفى القريات: ابنتي خضعت لعملية جراحية بعد وفاتها "فيديو" 

الجوف (صدى):
تحدث والد المواطنة أثير المتوفاة في مستشفى القريات العام، مفضي الكويكبي، عن كواليس الوفاة التي تسببت في صدور قرار من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بإعفاء مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ومدير مستشفى القريات العام من منصبيهما.

وقال مفضي الكويكبي ، خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن الأطباء الذين باشروا حالة ابنته هم أنفسهم أعضاء في لجنة التحقيق التي باشرت الواقعة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأطباء المشاركين في متابعة الحالة لم يتم التحقيق معهم، مطالبًا بتشكيل لجنة وزارية مختصة لكشف الأخطاء الطبية.

وأوضح أن ابنته خضعت لعملية جراحية بعد وفاتها، حيث توفيت في غرفة العزل قبل إنزالها لغرفة العمليات، مشيرا إلى أن مدير المستشفى الجديد وأحد أطباء التخدير شاهدان على وفاة ابنته داخل غرفة العزل.

 

مستشفى القريات
مفضي الكويكبي
وزارة الصحة  توفيق الربيعة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129001
منذ 11 ساعة
الله يرحمها ويحسن عزاءكم .. آمين ..
خالد
خالد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
هذي جريمه قتل سواء شبه عمد او غير ذلك و يجب محاسبه المتورطين ارواح الناس ليست لعبه و لا حقل تجارب ولا رخيصه في ايدي اصحاب الشهادات الوهميه او اصحاب الواسطات

ضعو انفسكم مكان والد و اهل المتوفيه حتى تعرفو معنى فقدان عزيز بسبب هؤلاء
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13409
منذ ساعة
الله يرحمها ويغفر لها.

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