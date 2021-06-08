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عدنان جستنية : لن أدخل في مهاترات مع القحطاني وعيونه " فاضحة "
منذ 28 دقيقة
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أحدث التعليقات
قمة الاناقه
الله لا يكثر من امثالك
احمد
الوضع واااضح
abdul
فقط ، ان الخبر تداولته وكالات الأخبار على عهدة زوج المرأة ولم يؤَكّد بعد من المستشفى او الحكومة. الفحص تبع المستشفى قبل الولادة اثبت...
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالهلاااك .
د محمد ماجد بخش
تقصد العراقي"مقتدى" وليس اللبناني "حسن"
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