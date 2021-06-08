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مستشار قانوني: لا يوجد شيء اسمه إنهاء خدمة الموظف في برنامج التخصيص

منذ ساعة
2106
مستشار قانوني: لا يوجد شيء اسمه إنهاء خدمة الموظف في برنامج التخصيص

عادل الحربي (صدى):
كشف المستشار القانوني أحمد المحيميد، عن مزايا برنامج تخصيص بعض الهيئات الحكومية، موضحًا أن جميع الموظفين الذين سيشملهم النظام لن تنقص رواتبهم وسوف تكون الترقيات في النظام بشكل أسرع وأسهل.

وأوضح المحيميد أنه لا يوجد إنهاء خدمة للموظف قسرا، قائلا: "جهة الموظف ستتعامل من خلال البحث عن وظيفة أخرى، أو تحويل عقد العمل، لكن لا يوجد شيء اسمه إنهاء الخدمة".

وبشأن موظفين بند الأجور، قال المحيميد: " سوف تتحسن أوضاعهم بشكل كبير مع نظام التحول والتخصيص، واللجنة الفنية التي وُضعت ستساعد في إعادة تقييم الموظفين ومؤهلاتهم، وسيكون لهم عقود سنوية".

وعن الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 25 عامًا، قال: "إن الموظف الذي تقل مدته عن 25 سنة أمام خيار يتمثل في تحويله للعمل بنظام عقد العمل، وتُحسب له مدة العمل سارية".

وأشار إلى أن الموظف الذي أكمل 25 عامًا في الخدمة، يتم إنهاء خدمته بشكل مباشر ويُحال إلى التقاعد المبكر، ويتم تعيينه بعقد مدته سنتين لا يمكن إنهاء خدمته خلالهم.

وأوضح أن الموظف الذي لا يرغب في التحويل لنظام عقد العمل، يتم منحه حرية البحث عن وظيفة أخرى خلال مهلة مدتها 6 أشهر، يمكن تمديدها لـ 6 أشهر إضافية بقرار من الوزير المختص.

ضوابط وآليات معاملة الموظفين الحكوميين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

الهيئات الحكومية
الخدمة
الموظف

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
الوضع واااضح
abdul
فقط ، ان الخبر تداولته وكالات الأخبار على عهدة زوج المرأة ولم يؤَكّد بعد من المستشفى او الحكومة. الفحص تبع المستشفى قبل الولادة اثبت...
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالهلاااك .
د محمد ماجد بخش
تقصد العراقي"مقتدى" وليس اللبناني "حسن"
متقاعد على قيد الحياة
افا اخت الشاعر طلال السعيد وانتي متبرجه والله طاح من عيني طلال السعيد ولا عاد اسمع قصايده

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