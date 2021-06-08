نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

4 ملايين يورو سيتقاضاها فينسنت أبو بكر من النصر سنويا

منذ 44 دقيقة
1739
4 ملايين يورو سيتقاضاها فينسنت أبو بكر من النصر سنويا

طلال الغامدي (صدى):
تساءل في الساعات الماضية النصراويون عن قيمة صفقة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مع النصر، والتي تم الإعلان عنها رسميا أمس الثلاثاء، بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

وفي هذا السياق كشفت مصادر، أن أبو بكر سيتقاضى مبلغًا قدره أربعة ملايين و900 ألف يورو في العام الواحد، إضافة إلى مقدم العقد، بحسب الرياضية.

وخاض المهاجم الكاميروني مع بشكتاش التركي 67 مباراة، وسجل خلالها 35 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

وكانت إدارة النصر بدأت تحركاتها لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل، بضم البرازيلي تاليسكا لاعب غوانغجو إيفرغراندي الصيني.

اقرأ أيضا:

" فينسنت أبوبكر " ينضم رسميًا إلى النصر

النصر
بشكتاش التركي
تاليسكا
فينسنت أبو بكر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

متقاعد على قيد الحياة
كيف هذا الخبر واليوم العامل خارج المملكة مطلوب تأمين ومكتب العمل ومبلغ التجديد في ابشر وسويتها والعامل خارج المملكة المفروض يعفى من التأمين ومكتب...
ابو محمد 😎 ✍️
يااااااااااااااهـ ذكرتوني بزمان غصب واحد ، يازمان الطيبين الغافلين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاءكم .. آمين ..

أخر الأخبار

فيديو.. لحظة قنص مسلح حوثي حاول استهداف عُمال بالحديدة
فيديو.. لحظة قنص مسلح حوثي حاول استهداف عُمال بالحديدة
منذ 31 ثانية 1007
جميلة عوض تقدم دور "متحولة جنسيًا"
جميلة عوض تقدم دور "متحولة جنسيًا"
منذ 22 دقيقة 356
4 ملايين يورو سيتقاضاها فينسنت أبو بكر من النصر سنويا
4 ملايين يورو سيتقاضاها فينسنت أبو بكر من النصر سنويا
منذ 44 دقيقة 1739
المحكمة العليا في البرازيل تنظر إيقاف كوبا أمريكا
المحكمة العليا في البرازيل تنظر إيقاف كوبا أمريكا
منذ ساعة 1586
بالفيديو.. فجر السعيد:" أؤيد التطبيع وأمثل الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام"
بالفيديو.. فجر السعيد:" أؤيد التطبيع وأمثل الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام"
منذ ساعة 724
داود حسين بعد سرقة منزله: ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات "فيديو"
داود حسين بعد سرقة منزله: ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات "فيديو"
منذ ساعة 853
مبارك الشهري : من يدعم صفقات نادي الهلال
مبارك الشهري : من يدعم صفقات نادي الهلال
منذ ساعة 601
رئيس نادي الجبلين : القضية بين 6 أندية والطائي
رئيس نادي الجبلين : القضية بين 6 أندية والطائي
منذ ساعة 443
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
منذ ساعة 2846
وفاة سحمي بن شويمي المشرف العام في إمارة الرياض
وفاة سحمي بن شويمي المشرف العام في إمارة الرياض
منذ ساعة 3749