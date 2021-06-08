4 ملايين يورو سيتقاضاها فينسنت أبو بكر من النصر سنويا

طلال الغامدي (صدى):
تساءل في الساعات الماضية النصراويون عن قيمة صفقة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مع النصر، والتي تم الإعلان عنها رسميا أمس الثلاثاء، بعقد يمتد إلى 3 سنوات.
وفي هذا السياق كشفت مصادر، أن أبو بكر سيتقاضى مبلغًا قدره أربعة ملايين و900 ألف يورو في العام الواحد، إضافة إلى مقدم العقد، بحسب الرياضية.
وخاض المهاجم الكاميروني مع بشكتاش التركي 67 مباراة، وسجل خلالها 35 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة.
وكانت إدارة النصر بدأت تحركاتها لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل، بضم البرازيلي تاليسكا لاعب غوانغجو إيفرغراندي الصيني.
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