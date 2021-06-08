بالفيديو.. فجر السعيد:" أؤيد التطبيع وأمثل الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام"

خالد الظفيري (صدى):
تحدثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل وتأييدها له، قائلة:"إنها تمثل الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام".
وأوضحت فجر السعيد أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وبأنها مصرة على موقفها هذا، وبأنها مع الجلوس على طاولة التفاوض والحوار الدبلوماسي للوصول إلى حلول مناسبة.
وحول رغبتها بزيارة القدس، ذكرت أنها ترغب السماح لها بزيارة القدس دون أن يتم ختم جوازها، بالإشارة إلى ختم الدولة العبرية.
وأشعل المقطع المتداول جدلاً واسعا بين متابعيها الذين أبدى معظمهم استياءهم من تصريحات السعيد وظهورها على قناة إسرائيلية وتأييدها للتطبيع.