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مبارك الشهري : من يدعم صفقات نادي الهلال
منذ 9 ساعات
1190
1
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 605
منذ 7 دقائق
مافيه ابجح من الاعلامي القوطي
توه امس موقع مع ابوبكر ب 80 مليون
وقبلها بسبوعين مع تاليسكا ب 200 مليون
غير 25 لاعب محلي على مدى سنتين محتكرين السوق
الهلال لو يوقع مع ميسي مالك وجهه تتكلم
نعرف اعضاء شرفكم وقطتهم اول ههههههههههه قال خالد بن فهد قال
خلنا ساكتين
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
جار القمر
ضجيج في كل مكان لا يعجبهم العجب هذا الفقر لا يحبون الحقيقة عايشين على قلب الحقائق والكذب ويعتقدون أن الاخرين مثلهم
جاسم
هذه هي الحريه لما تترجم بالعكس اذا كان يحق نظاما المراءه في القانون ان تستخرج فيزا وتذهب إلى أي دولة تبحث عن زوج فماذا...
ابو بدر الكناني
ماهو تاريخك في الاعلام الرياضي يادكتور بيطري في شركة المراعي
كلام مليان
مافيه ابجح من الاعلامي القوطي توه امس موقع مع ابوبكر ب 80 مليون وقبلها بسبوعين مع تاليسكا ب 200 مليون غير 25 لاعب محلي...
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