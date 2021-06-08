داود حسين بعد سرقة منزله: ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات "فيديو"

خالد الظفيري (صدى):
نشر الفنان الكويتي داود حسين مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد تعرضه للسرقة، حيث قدم بلاغًا للشرطة اتهم فيه وافدًا سيريلانكيًا بسرقة مبلغ مالي بقيمة 8000 دينار.
وقال داود حسين، إن الأنباء التي راجت حول تعرضه للسرقة صحيحة، كما قدم الشكر لكل من وقف بجانبه خلال الساعات الماضية.
وأوضح أن التحقيقات ما زالت جارية من أجل الوصول إلى السارق، لافتا إلى أنه لم يظهر أي جديد حتى الآن بشأن حادث السرقة.
وأشار: "أشكر مواقف بعض الرجال الأصدقاء الحقيقين، اللي يتصلون اللي يخافون عليك يقولوا اللي تؤمر عليه يا أبو حسين، ما أبي شيء، انتوا صداقتكم ومحبتكم لي كنز حقيقي، شكرًا لكم وما قصرتم".
وتابع: "عندما يسكر بوجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة، وأقسم بالله ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات.. شكرا ومحبتي لكل اللي سأل عني".