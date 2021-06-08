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داود حسين بعد سرقة منزله: ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات "فيديو"

منذ 20 دقيقة
327
داود حسين بعد سرقة منزله: ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات "فيديو"

خالد الظفيري (صدى):
نشر الفنان الكويتي داود حسين مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد تعرضه للسرقة، حيث قدم بلاغًا للشرطة اتهم فيه وافدًا سيريلانكيًا بسرقة مبلغ مالي بقيمة 8000 دينار.

وقال داود حسين، إن الأنباء التي راجت حول تعرضه للسرقة صحيحة، كما قدم الشكر لكل من وقف بجانبه خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن التحقيقات ما زالت جارية من أجل الوصول إلى السارق، لافتا إلى أنه لم يظهر أي جديد حتى الآن بشأن حادث السرقة.

وأشار: "أشكر مواقف بعض الرجال الأصدقاء الحقيقين، اللي يتصلون اللي يخافون عليك يقولوا اللي تؤمر عليه يا أبو حسين، ما أبي شيء، انتوا صداقتكم ومحبتكم لي كنز حقيقي، شكرًا لكم وما قصرتم".

وتابع: "عندما يسكر بوجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة، وأقسم بالله ربنا عطاني كتر اللي راحوا 10 مرات.. شكرا ومحبتي لكل اللي سأل عني".

 

القبض
سرقة
التحقيقات
داود حسين
وافد سيريلانكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13055
منذ دقيقتين
"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك".

"اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرْنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة".

"اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مُخْزٍ ولا فاضح".

"اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا".

"اللهم لا تؤمني مكرك، ولا تولني غيرك، ولا تنزع عني سترك، ولا تنسني ذكرك، ولا تجعلني من الغافلين".

"اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيد غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني؛ اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسؤ بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تُسلِّط عليَّ مَن لا يرحمني، يا حيُّ يا قيوم".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك". "اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرْنا من خزي الدنيا وعذاب...
زائر
😀😀😀🤣🤣 كشف مصادر.. بداية النكته.. قل كشفت مصادر..
باحث
اتوقع اليوم يتعاقد مع اللاعب ويوم السبت يعرضه اعارة لأي نادي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافيه.

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