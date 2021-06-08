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بالفيديو .. باحث يحذر: وضع المياه في قارورة بلاستيكية بالسيارة له مخاطر عالية

منذ 41 دقيقة
1316
بالفيديو .. باحث يحذر: وضع المياه في قارورة بلاستيكية بالسيارة له مخاطر عالية

أميرة خالد (صدى):
هحذر الباحث الأكاديمي في علاج السرطان، الدكتور سعيد الجارودي، من مخاطر وضع المياه في قارورة بلاستيكية في السيارة أثناء حرارة الشمس المرتفعة.

وأكد أن عدة دراسات أظهرت أن وضع المياه في قارورة بلاستيكية في السيارة أثناء حرارة الشمس 60 درجة مئوية يؤدي إلى تسرب مواد خطيرة إلى المياه، وتضر بصحة الإنسان، وذلك بحسب حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ونوه بأن بعض الدراسات أثبتت أن بعض القوارير التي تستخدم في بعض المنازل توجد بها مادة سامة تؤثر على الجسم، كما أظهرت دراسات أخرى أن قارورة المياه المصنوعة من مادة "بولي كربونيت" تحتوي على مركبات خطيرة لذلك تم منع استخدامها في صناعة القارورة المياه.

السرطان
الصحة
علاج السرطان
الجسم
قارورة

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د محمد ماجد بخش
"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك". "اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرْنا من خزي الدنيا وعذاب...
زائر
😀😀😀🤣🤣 كشف مصادر.. بداية النكته.. قل كشفت مصادر..
باحث
اتوقع اليوم يتعاقد مع اللاعب ويوم السبت يعرضه اعارة لأي نادي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافيه.

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