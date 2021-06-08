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تقول انها صارت من الطبقة المخملية
منذ ساعة
886
1
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 411
منذ 24 دقيقة
يا اسفاه يا اسفاه
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك". "اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرْنا من خزي الدنيا وعذاب...
باحث
اتوقع اليوم يتعاقد مع اللاعب ويوم السبت يعرضه اعارة لأي نادي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافيه.
صراحه
الناس ما شافت خير بعد ما مسك الإسكان حسبي الله عليه
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