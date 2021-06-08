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هدف سعيد العويران في مرمى الاتحاد بنهائي كاس ولي العهد 1993 م
منذ ساعة
984
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك". "اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرْنا من خزي الدنيا وعذاب...
زائر
😀😀😀🤣🤣 كشف مصادر.. بداية النكته.. قل كشفت مصادر..
باحث
اتوقع اليوم يتعاقد مع اللاعب ويوم السبت يعرضه اعارة لأي نادي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافيه.
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