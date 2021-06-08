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والد المواطنة المتوفاة في مستشفى القريات: ابنتي خضعت لعملية جراحية بعد وفاتها "فيديو" 

منذ 26 دقيقة
1863
والد المواطنة المتوفاة في مستشفى القريات: ابنتي خضعت لعملية جراحية بعد وفاتها "فيديو" 

الجوف (صدى):
تحدث والد المواطنة أثير المتوفاة في مستشفى القريات العام، مفضي الكويكبي، عن كواليس الوفاة التي تسببت في صدور قرار من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بإعفاء مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ومدير مستشفى القريات العام من منصبيهما.

وقال مفضي الكويكبي ، خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن الأطباء الذين باشروا حالة ابنته هم أنفسهم أعضاء في لجنة التحقيق التي باشرت الواقعة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأطباء المشاركين في متابعة الحالة لم يتم التحقيق معهم، مطالبًا بتشكيل لجنة وزارية مختصة لكشف الأخطاء الطبية.

وأوضح أن ابنته خضعت لعملية جراحية بعد وفاتها، حيث توفيت في غرفة العزل قبل إنزالها لغرفة العمليات، مشيرا إلى أن مدير المستشفى الجديد وأحد أطباء التخدير شاهدان على وفاة ابنته داخل غرفة العزل.

 

مستشفى القريات
مفضي الكويكبي
وزارة الصحة  توفيق الربيعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
رغم تفاعل بني الفقر فالمواقع لم يتجاوزوا محيط المحليه لابطولات ولا حتى ارقام مايشرف الكوره السعوديه غير الهلال الف مبروك ياشقرديه
المهم
ياعيباه كلاب وكلا يرمي مسؤليتها على الثاني
المهم
عيونها تقال اغطية ماء صحه ابو نص
ا
ههههه الرجال عمره ٣٩ سنه سلامات
ا
ههههه الرجال عمره ٣٩ سنه سلامات

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