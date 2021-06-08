استقالة مدير البطولة العربية من منصبه 

ماجد محمد (صدى):
استقال طلال آل الشيخ، رسمياً من منصب مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربية لكرة القدم.
وأعرب طلال آل الشيخ عن امتنانه للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، على الدعم الذي حظي به خلال فترة عمله تحت قيادته، وعلى تفهمه لظروفة الخاصة، كما تقدم مدير البطولة المستقيل بالشكر والتقدير للمستشار تركي آل الشيخ، الذي كان سبباً في وجوده بالاتحاد العربي.
ويأتي استقالة آل الشيخ قبل أقل من 3 أشهر على نهائي بطولة كأس محمد السادس بين الاتحاد والرجاء المغربي المقرر لعبه 21 أغسطس المقبل في الرباط العاصمة المغربية.