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استقالة مدير البطولة العربية من منصبه 

منذ 7 دقائق
1188
استقالة مدير البطولة العربية من منصبه 

ماجد محمد (صدى):
استقال طلال آل الشيخ، رسمياً من منصب مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربية لكرة القدم.

وأعرب طلال آل الشيخ عن امتنانه للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد، على الدعم الذي حظي به خلال فترة عمله تحت قيادته، وعلى تفهمه لظروفة الخاصة، كما تقدم مدير البطولة المستقيل بالشكر والتقدير للمستشار تركي آل الشيخ، الذي كان سبباً في وجوده بالاتحاد العربي.

ويأتي استقالة آل الشيخ قبل أقل من 3 أشهر على نهائي بطولة كأس محمد السادس بين الاتحاد والرجاء المغربي المقرر لعبه 21 أغسطس المقبل في الرباط العاصمة المغربية.

طلال آل الشيخ
البطولة العربية للأندية الأبطال
الاتحاد العربية لكرة القدم.

التعليقات

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أحدث التعليقات

winner4ever
ههههههه... واي شي بس يقحمون اسم الهلال
ابو احمد
ياخي والله الطواقي ممغوصين عشان شلنا الملعب مووووتو قهر يالطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
بطنها كأنه بطن خلاطة سمنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه حِكَم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من فشل ذريع .. وبرد وجهه الرعيع ..

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