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سائقة تتسبب بكارثة داخل بنشر
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13053
منذ 17 دقيقة
منطلقة
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128986
منذ 8 دقائق
هههههههههههههههههههه ..
.. يالها من بهيمة غشيمة ..
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أحدث التعليقات
ابراهيم
اقول خلو الكلام الفاضي جوفينكو لاعب من الطراز الرفيع ورحيله خسارة كبيرة
ابو محمد 😎 ✍️
راع يتحمل المسؤوليه كامله ..
winner4ever
ههههههه... واي شي بس يقحمون اسم الهلال
ابو احمد
ياخي والله الطواقي ممغوصين عشان شلنا الملعب مووووتو قهر يالطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
بطنها كأنه بطن خلاطة سمنت ..
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