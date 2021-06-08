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هذا اللى تورط قدام الجمهور

منذ 48 دقيقة
407

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128988
منذ 24 دقيقة
ياله من فشل ذريع .. وبرد وجهه الرعيع ..

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أحدث التعليقات

ابراهيم
اقول خلو الكلام الفاضي جوفينكو لاعب من الطراز الرفيع ورحيله خسارة كبيرة
ابو محمد 😎 ✍️
راع يتحمل المسؤوليه كامله ..
winner4ever
ههههههه... واي شي بس يقحمون اسم الهلال
ابو احمد
ياخي والله الطواقي ممغوصين عشان شلنا الملعب مووووتو قهر يالطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
بطنها كأنه بطن خلاطة سمنت ..

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