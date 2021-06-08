مدني القصيم: حريق المركبة بمحطة وقود عنيزة نتيجة إهمال قائدها

القصيم (صدى):
علق المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل، على الفيديو المتداول باشتعال مركبة داخل إحدى محطات الوقود بالقصيم.
وقال "أبا الخيل" أن المركبة حدث بها حريق جزئي داخل إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة؛ بسبب إهمال قائد المركبة لتعليمات السلامة.
كما أوضح أن قائد السيارة قام بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود؛ ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات.
واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، مشددًا على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.
وكانت صحيفة "صدى" قد أشارت في خبر سابق لها لتداول فيديو يرصد نشوب حريق في محطة وقود بمحافظة عنيزة بالقصيم.
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