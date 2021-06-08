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مدني القصيم: حريق المركبة بمحطة وقود عنيزة نتيجة إهمال قائدها

منذ 25 دقيقة
1531
مدني القصيم: حريق المركبة بمحطة وقود عنيزة نتيجة إهمال قائدها

القصيم (صدى):
علق المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل، على الفيديو المتداول باشتعال مركبة داخل إحدى محطات الوقود بالقصيم.

وقال "أبا الخيل" أن المركبة حدث بها حريق جزئي داخل إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة؛ بسبب إهمال قائد المركبة لتعليمات السلامة.

كما أوضح أن قائد السيارة قام بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود؛ ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات.

واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، مشددًا على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.

وكانت صحيفة "صدى" قد أشارت في خبر سابق لها لتداول فيديو يرصد نشوب حريق في محطة وقود بمحافظة عنيزة بالقصيم.

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بالفيديو.. اندلاع حريق في محطة وقود بالقصيم

 

عنيزة
التدخين
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اندلاع حريق
مدني القصيم

التعليقات

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أحدث التعليقات

winner4ever
ههههههه... واي شي بس يقحمون اسم الهلال
ابو احمد
ياخي والله الطواقي ممغوصين عشان شلنا الملعب مووووتو قهر يالطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
بطنها كأنه بطن خلاطة سمنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه حِكَم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من فشل ذريع .. وبرد وجهه الرعيع ..

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