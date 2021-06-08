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ترقية فهد الحارثي لرتبة ملازم أول

منذ 45 دقيقة
1542
ترقية فهد الحارثي لرتبة ملازم أول

بدر الحارثي (صدى):
قلد سعادة قائد قوة الديوان الملكي بالحرس الملكي اللواء/ ناصر بن راشد البادي الملازم فهد بن عالي بن ضيف الله الحارثي رتبته الجديدة بعد صدر الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة “ملازم أول” وبحضور مساعد قائد قوة الديوان الملكي سعادة العميد الركن/ بدر الزمامي.

وعبَّر الملازم أول «فهد الحارثي»: عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة، مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً قوياً له لمواصلة المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن، كما قدم شكره لسعادة قائد قوة الديوان الملكي على استقباله وتهنئته بالترقية.

وتتقدم صحيفة “صدى” بالتهنئة والتبريكات للملازم أول فهد الحارثي متمنين له مزيداً من التوفيق والسداد في حياته العملية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابراهيم
اقول خلو الكلام الفاضي جوفينكو لاعب من الطراز الرفيع ورحيله خسارة كبيرة
ابو محمد 😎 ✍️
راع يتحمل المسؤوليه كامله ..
winner4ever
ههههههه... واي شي بس يقحمون اسم الهلال
ابو احمد
ياخي والله الطواقي ممغوصين عشان شلنا الملعب مووووتو قهر يالطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
بطنها كأنه بطن خلاطة سمنت ..

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