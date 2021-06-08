الدخل الإعلاني في التلفزيون السعودي يقفز بزيادة 71%

الرياض (صدى):
قفز الدخل الإعلاني في التلفزيون السعودي بزيادة 71% حيث حققت القنوات تقدمًا كبيرًا في ترتيبها وزيادة نسبة المشاهدة خلال شهر رمضان الماضي.
ووجه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي، الشكر لمنسوبي الهيئة على جهودهم التي انعكست على النتائج التي أنجزتها قنواتها وحققت تقدما في ترتيبها وزيادة في نسب المشاهدة.
ووجه "الحارثي" الشكر أيضًا لوزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي قائلاً: "الفضل بعد الله يعود لدعم القيادة الرشيدة ومجلس الادارة برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي"
وتمكن فريق العمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون من تقديم محتوى مميز أسهم في زيادة نسبة المشاهدات، والتفاعل على منصات الهيئة المختلفة مقارنة بالفترة ذاتها من شهر رمضان لعام 2020م.
وتضاعفت نسبة الدخل الإعلاني بنسبة 400% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووفقاً لإحصائيات المقارنة الإعلانية لمنصات هيئة الإذاعة والتلفزيون التلفزيونية كافة، فقد نمت إحصائيات الإعلان بنسبة 71% للقنوات التلفزيونية بشكل عام في الوقت الذي سجلت فيه مشاهدات القنوات رقمياً إحصائية تجاوزت أكثر من 1،652 مليار مشاهدة.
وأسهمت الدورات البرامجية التي قدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ بداية العام 2021م في تضاعف الدخل الإعلاني وجذب المعلنين، حيث عملت الهيئة على استقطاب شرائح المجتمع كافة من خلال التنويع في المحتوى البرامجي والدرامي.
وتم توفير خيارات الإعلان عبر المنصات التقليدية أو الحديثة المتمثلة في حسابات الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصة الرقمية للهيئة (الأولى) التي أطلقت بالتزامن مع الدورة البرامجية السابقة.
وعدّ وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي هذا النمو خطوة في طريق تطوير الهيئة، بقيادة أبنائها من الشباب السعودي القادر على السير بهيئة الإذاعة والتلفزيون في طريق النجاح.