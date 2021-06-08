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طلعت وسط الاجواء الحارة في جدة وتعلق
منذ 21 دقيقة
379
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التعليقات
الملل
عدد التعليقات : 562
منذ 3 دقائق
وين البقشه
معزي
عدد التعليقات : 2758
منذ دقيقتين
عوذه
هههه
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أحدث التعليقات
الملل
وش اخر اخبار الضرايب ما فيه تخفيض
سالم
الله يستر كل يوم طالعين بشي جديد
معزي
عوذه هههه
الملل
وين البقشه
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... لا حول ولا قوةإلا بالله
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