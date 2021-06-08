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الدكتور خالد العصيمي يسجل 3 براءات اختراع لخمس مستحضرات صيدلانية

منذ 12 ساعة
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الدكتور خالد العصيمي يسجل 3 براءات اختراع لخمس مستحضرات صيدلانية

بدر الحارثي (صدى):
في انجاز جديد سجل الدكتور خالد العصيمي 3 براءات اختراع لخمس مستحضرات صيدلانية كان من أبرزها علاج جرثومة المعدة بفعالية أكبر بالإضافة للالتهابات الحادة والتي يعاني منها الكثير من المواطنين.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد سجل الدكتور العصيمي براءة اختراع للمستحضر الأول وهو عبارة عن كريم يتعلق بعلاج وتثبيط الالتهابات.

أما المستحضر الثاني فهو يقضي على جرثومة campylobacter jejuni المعوية بفاعلية أكبر من المستحضرات الحالية.

أما المستحضر الثالث عبارة عن كريم يسرع التئام الجروح وتبرئة الحروق وقد تمت مقارنته بعدة مستحضرات وأتت فعاليته في التئام الجروح خلال أسبوعين بدلا من 3-4 أسابيع.

أما المستحضر الرابع فهو يعالج الأرق والصرع والخامس عبارة عن محلول تروية يستخدم في حالات الجفاف الحادة لدى الأطفال.

يذكر أن الدكتور خالد نجر العتيبي باجراء ابحاث طبيه خلال العشر السنوات الماضية وله العديد من المشروعات البحثية والعديد من المقالات العلمية.

العتيبي تلقى تعليمه الجامعي في جامعة الملك سعود ٢٠٠٣م وحصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة.

ثم اكمل مشواره التعليمي الجامعي في بريطانيا في كلية الطب بجامعة جلاسكو وحصل على ماجستير في علم الادوية الاكلينيكي عام ٢٠٠٨م ثم حصل على الدكتوراه من كلية الطب في جامعة نوتنقهام في بريطانيا عام ٢٠١٧.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابراهيم
اقول خلو الكلام الفاضي جوفينكو لاعب من الطراز الرفيع ورحيله خسارة كبيرة
ابو محمد 😎 ✍️
راع يتحمل المسؤوليه كامله ..
winner4ever
ههههههه... واي شي بس يقحمون اسم الهلال
ابو احمد
ياخي والله الطواقي ممغوصين عشان شلنا الملعب مووووتو قهر يالطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
بطنها كأنه بطن خلاطة سمنت ..

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