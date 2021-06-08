بالفيديو.. "الجدعان" يعلن عن إطلاق هيئة الحكومة الرقمية

الرياض (صدى):
أعلن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، عن إطلاق هيئة الحكومة الرقمية من أجل تحقيق إنجازات واسعة في الحكومة الرقمية.
وأوضح "الجدعان" أن إطلاق هيئة الحكومة الرقمية خطوة للأمام من قيادة المملكة نحو مواصلة رحلة بناء الاقتصاد الرقمي عبر منظومة خدمات حكومية تقنية تسهم في تعزيز التكامل في العمل الحكومي وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتدعم الجهات الحكومية من تقديم تجربة متكاملة وفاعلة وتواكب احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار في المملكة وتلبي تطلعاتهم على رفع كفاءة العمل الحكومي وتبني نماذج التحول الرقمي الحكومي.
ويأتي ذلك تسهيلاً لجميع المستفيدين عبر عدد من الاختصاصات أهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومية الرقمية ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي وتنظيم أعمال ومنصات وشبكات وخدمات الحكومة الرقمية.
وتحرص هيئة الحكومة الرقمية أيضًا على تطبيق أفصل المعايير والممارسات العالمية ومواكبة أحدث المستجدات التقنية من أجل تحقيق حكومة رقمية فاعلة ومتكاملة تستهدف تطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية.