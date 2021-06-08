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إغلاق سوق الحراج في خميس مشيط بسبب كورونا

منذ 23 دقيقة
1414
إغلاق سوق الحراج في خميس مشيط بسبب كورونا

أبها (صدى):
أعلنت بلدية خميس مشيط، عن إغلاق سوق الحراج بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫كورونا المستجد.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، إن الإغلاق جاء بعد رصد مخالفة تكدس المتسوقين بأعداد كبيرة، وعدم تنظيم حركتهم بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت على اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم الإغلاق احترازياً، فيما أكد على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري، وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفايروس كورونا.

بلدية خميس مشيط
فيروس كورونا
سوق الحراج
تكدس المتسوقين

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أحدث التعليقات

الملل
وش اخر اخبار الضرايب ما فيه تخفيض
سالم
الله يستر كل يوم طالعين بشي جديد
معزي
عوذه هههه
الملل
وين البقشه
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... لا حول ولا قوةإلا بالله

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