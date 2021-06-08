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وايت: شعرت بفخر شديد بعد استدعائي إلى منتخب إنجلترا

منذ 11 دقيقة
1191
وايت: شعرت بفخر شديد بعد استدعائي إلى منتخب إنجلترا

وكالات (صدى):
أبدى بن وايت مدافع برايتون ألبيون، سعادته الغامرة باستدعائه في آخر لحظة لتشكيلة منتخب إنجلترا النهائية التي تضم 26 لاعبا لبطولة أوروبا لكرة القدم.

وقال وايت في مؤتمر صحفي:"عقدت المفاجأة لساني وشعرت بفخر شديد، إنها فرصة تخلب العقل، لم أكن أتوقع أن يحدث هذا الأمر".

وأوضح:"كنت أعتقد أنني سأقضي الصيف في مكان دافئ مثل البرتغال للاستجمام".

وأشار: "الوجود ضمن التشكيلة الموسعة التي ضمت 33 لاعباً كان كافياً بالنسبة لي، دخول التشكيلة النهائية أمر لا يصدق، أكاد أطير من الفرحة".

وخاض وايت، الذي كان ضمن تشكيلة ساوثجيت المبدئية الموسعة التي ضمت 33 لاعباً، أول مباراة دولية كاملة، في الانتصار على رومانيا في آخر تجربة استعدادية قبل بطولة أوروبا بعد أن نزل بديلاً في المباراة السابقة أمام النمسا.

 

 

النمسا
منتخب إنجلترا
بن وايت
برايتون ألبيون

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أحدث التعليقات

الاستثنائي
🤣🤣🤣🤣 اجل السادس عالمي اعلام الطواقي يفكرون الحين الناس في ايام الصحف الورقيه يكذبون عليهم اول يقولون حسابهم اكثر من برشلونه وريال مدريد. مايقدرون...
الاستثنائي
ودي اصدق بس قويه المصدر هو نفسه اللي جعل حساب الطواقي اكثر متابعين من ريال مدريد والسادس عالمي 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
د محمد ماجد بخش
بيع وإيجار .. عقدين في عقد ألغوه لسلامة مالكم
شرحبيل
كان خليتوه ينتحر ويريح ويرتاح
د محمد ماجد بخش
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