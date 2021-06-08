وايت: شعرت بفخر شديد بعد استدعائي إلى منتخب إنجلترا

وكالات (صدى):
أبدى بن وايت مدافع برايتون ألبيون، سعادته الغامرة باستدعائه في آخر لحظة لتشكيلة منتخب إنجلترا النهائية التي تضم 26 لاعبا لبطولة أوروبا لكرة القدم.
وقال وايت في مؤتمر صحفي:"عقدت المفاجأة لساني وشعرت بفخر شديد، إنها فرصة تخلب العقل، لم أكن أتوقع أن يحدث هذا الأمر".
وأوضح:"كنت أعتقد أنني سأقضي الصيف في مكان دافئ مثل البرتغال للاستجمام".
وأشار: "الوجود ضمن التشكيلة الموسعة التي ضمت 33 لاعباً كان كافياً بالنسبة لي، دخول التشكيلة النهائية أمر لا يصدق، أكاد أطير من الفرحة".
وخاض وايت، الذي كان ضمن تشكيلة ساوثجيت المبدئية الموسعة التي ضمت 33 لاعباً، أول مباراة دولية كاملة، في الانتصار على رومانيا في آخر تجربة استعدادية قبل بطولة أوروبا بعد أن نزل بديلاً في المباراة السابقة أمام النمسا.