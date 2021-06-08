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"التميمي" يتفقد مستشفيات "الأفلاج وحوطة بني تميم والحريق العام"

منذ 13 ساعة
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"التميمي" يتفقد مستشفيات "الأفلاج وحوطة بني تميم والحريق العام"

سعيد العجل (صدى):
زار الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د. صالح التميمي، اليوم، عدداً من المنشآت الصحية، جنوب غرب العاصمة.

وتفقد الدكتور "التميمي" خلال هذه الزيارة، برفقة عدد من قيادات التجمع، مستشفى الأفلاج ومستشفى حوطة بني تميم ومستشفى الحريق العام وما يتبعها من مراكز صحية.

واطلع أثناء جولته على جاهزية المرافق الصحية والاطمئنان على سير العمل وتناغم الخدمات الصحية التي تقدمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق والعمل على حلها، لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

وخلال الزيارة، عُقد اجتماع بمقر كل مستشفى مع منسوبيه، تضمن نبذة عن الخطط الاستراتيجية، والخدمات والمشاريع النوعية، وفرص التحسين الواعدة.

وجاءت هذه الزيارة، ضمن توجه إدارة التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض على متابعة مسيرة التحول المؤسسي وتجويدها من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وتحسين الخدمات من خلال تطبيق أفضل معايير الجودة.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يأتي ضمن عملية تحول نظام الرعاية الصحية بالمملكة، والتي تعمل عليها وزارة الصحة، وهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.

وتعمل الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، بقيادة الدكتور صالح بن عبد الله التميمي، على خلق شبكة متكاملة ومترابطة بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

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أحدث التعليقات

الملل
وش اخر اخبار الضرايب ما فيه تخفيض
سالم
الله يستر كل يوم طالعين بشي جديد
معزي
عوذه هههه
الملل
وين البقشه
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... لا حول ولا قوةإلا بالله

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