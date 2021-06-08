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صراع سعودي قطري على محترف الزمالك المصري

منذ 14 دقيقة
1322
صراع سعودي قطري على محترف الزمالك المصري

طلال الغامدي (صدى):
تلقى اللاعب التونسي الدولي فرجاني ساسي، خلال الساعات الأخيرة عرضًا من أحد أندية دوري المحترفين يفوق في مزاياه المالية العرضين القطريين.

وتلقى "ساسي" العرض في ظل صراع قطري بين ناديي الريان والدحيل لضمه، حيث يفاضل "ساسي" حاليًا بين تلك العروض ويتناقش حولها مع وكيله، وفقًا لما ذكره الإعلامي المصري "إبراهيم فايق".

ولم يوقع "ساسي" لأي نادٍ حتى الآن ومازال ينتظر نهاية عقده مع الزمالك رسميًا لحسم أمره، وذلك في ظل إمكانية لتجديد عقده بشرط حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة.

وكان "ساسي" قد انضم سابقًا للنصر قادمًا من الترجي التونسي في يناير 2018 إلا أنه رحل عن الفريق باتجاه الزمالك في يونيو من نفس العام ليصبح أحد أهم عناصر الفريق.

 

النصر
الزمالك
دوري المحترفين
الترجي التونسي
فرجاني ساسي

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أحدث التعليقات

الاستثنائي
🤣🤣🤣🤣 اجل السادس عالمي اعلام الطواقي يفكرون الحين الناس في ايام الصحف الورقيه يكذبون عليهم اول يقولون حسابهم اكثر من برشلونه وريال مدريد. مايقدرون...
الاستثنائي
ودي اصدق بس قويه المصدر هو نفسه اللي جعل حساب الطواقي اكثر متابعين من ريال مدريد والسادس عالمي 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
د محمد ماجد بخش
بيع وإيجار .. عقدين في عقد ألغوه لسلامة مالكم
شرحبيل
كان خليتوه ينتحر ويريح ويرتاح
د محمد ماجد بخش
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