صراع سعودي قطري على محترف الزمالك المصري

طلال الغامدي (صدى):
تلقى اللاعب التونسي الدولي فرجاني ساسي، خلال الساعات الأخيرة عرضًا من أحد أندية دوري المحترفين يفوق في مزاياه المالية العرضين القطريين.
وتلقى "ساسي" العرض في ظل صراع قطري بين ناديي الريان والدحيل لضمه، حيث يفاضل "ساسي" حاليًا بين تلك العروض ويتناقش حولها مع وكيله، وفقًا لما ذكره الإعلامي المصري "إبراهيم فايق".
ولم يوقع "ساسي" لأي نادٍ حتى الآن ومازال ينتظر نهاية عقده مع الزمالك رسميًا لحسم أمره، وذلك في ظل إمكانية لتجديد عقده بشرط حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة.
وكان "ساسي" قد انضم سابقًا للنصر قادمًا من الترجي التونسي في يناير 2018 إلا أنه رحل عن الفريق باتجاه الزمالك في يونيو من نفس العام ليصبح أحد أهم عناصر الفريق.