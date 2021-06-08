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الأرصاد: غيوم وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

منذ 42 دقيقة
1527
الأرصاد: غيوم وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لطقس غد الأربعاء، غيومًا وسحبًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق بالمملكة.

وأشار التقرير، إلى أن تكون سماء غد الأربعاء، غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تتأثر برياح نشطة تتسبب في إثارة الاتربة والغبار؛ ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وشهد الخليج العربي رياحا سطحية شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر غلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

 

حالة الطقس
الخليج العربي
سحب رعدية
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

الاستثنائي
🤣🤣🤣🤣 اجل السادس عالمي اعلام الطواقي يفكرون الحين الناس في ايام الصحف الورقيه يكذبون عليهم اول يقولون حسابهم اكثر من برشلونه وريال مدريد. مايقدرون...
الاستثنائي
ودي اصدق بس قويه المصدر هو نفسه اللي جعل حساب الطواقي اكثر متابعين من ريال مدريد والسادس عالمي 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
د محمد ماجد بخش
بيع وإيجار .. عقدين في عقد ألغوه لسلامة مالكم
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د محمد ماجد بخش
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