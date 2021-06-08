نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. جمعية الرفق بالحيوان: "الكلاب الضالة" مسؤولية وزارة البلدية

منذ 5 دقائق
1158
بالفيديو .. جمعية الرفق بالحيوان: "الكلاب الضالة" مسؤولية وزارة البلدية

الرياض (صدى):
قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، سعيد الجزار، إن شكاوى المواطنين المتعلقة بالكلاب الضالة تعد من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليست الجمعية.

وأضاف أن الجمعية ليس لديها النظام الذي ستُفعله للتعامل مع مثل هذه الشكاوى، لافتا إلى أن من يتحمل مسؤولية ذلك الجهة الحكومية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه مع قناة "الإخبارية".

وطالب بعمل مجتمعي متكامل لحل المشكلة الكلاب الضالة، مؤكدًا أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ليست معنية بالحيوانات داخل المدن.

وزارة الشؤون البلدية والقروية
الكلاب
الرفق بالحيوان
الحيوان
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ويجنبنا الامراض ومسبباتها ولا نحتاج لتطاعيمكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حتى عندنا .. .. انا اصابني الملل وانا احاول فتح المتصفح هنا في هاالصحيفه ..
واحد منصف
مقال رائع فالابن اذا رسب في الاختبار فلاتغضب وانما تغافل عن ذلك والبنت اذا فعلت حادث وتلفت السيارة فتغاضى عن ذلك والزوحة اذا مرضت...

أخر الأخبار

بالفيديو .. جمعية الرفق بالحيوان: "الكلاب الضالة" مسؤولية وزارة البلدية
بالفيديو .. جمعية الرفق بالحيوان: "الكلاب الضالة" مسؤولية وزارة البلدية
منذ 5 دقائق 1158
طقوس غريبة للعرسان
طقوس غريبة للعرسان
منذ 15 دقيقة 223
لاعب الهلال حمد العبدان لمشجع : تبي تفرج شجع الهلال
لاعب الهلال حمد العبدان لمشجع : تبي تفرج شجع الهلال
منذ 16 دقيقة 217
حتى الفيل متفاهم معه
حتى الفيل متفاهم معه
منذ 16 دقيقة 144
شركة "فايرز" الأمريكية تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عامًا
شركة "فايرز" الأمريكية تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عامًا
منذ 27 دقيقة 1475
"الخضيري": شرب المياه أثناء الطعام يخفف السمنة
"الخضيري": شرب المياه أثناء الطعام يخفف السمنة
منذ 41 دقيقة 1230
بالصور .. سيارة فيراري سموم الخارقة تحظى بتصميم الجديد
بالصور .. سيارة فيراري سموم الخارقة تحظى بتصميم الجديد
منذ 52 دقيقة 1247
عروس تتبرع بكليتها لطليقة زوجها بعد 48 ساعة من زفافها
عروس تتبرع بكليتها لطليقة زوجها بعد 48 ساعة من زفافها
منذ ساعة 671
التغافل لغة الأقوياء والعظماء
التغافل لغة الأقوياء والعظماء
منذ ساعة 254
طريقة اداء الامتحانات في الصين بسبب الكورونا
طريقة اداء الامتحانات في الصين بسبب الكورونا
منذ ساعة 1177