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لاعب الهلال حمد العبدان لمشجع : تبي تفرج شجع الهلال
منذ 38 دقيقة
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
أُحِبُّ مِن الإخوانِ كُلَّ مواتي * وكُلّ غضيض الطَّرْفِ عن هَفَوَاتي
د محمد ماجد بخش
ما أحب أحد يقلد أحد .. فرق بين الطبيعي والمصطنع.. أنا احتاج أكون أنا.
د محمد ماجد بخش
جزاك الله خير
أبو محمد
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .
العالمي
ودي مره تصرح ما تذكر النصر شكلك حامل من من فارس نجد
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