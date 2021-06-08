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شركة "فايرز" الأمريكية تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عامًا

منذ 27 دقيقة
1469
شركة "فايرز" الأمريكية تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عامًا

واشنطن (صدى):
بدأت شركة "فايرز" الأمريكية اليوم الثلاثاء تجارب اللقاح المضاد لكورونا الذي تصنعه شركتها التابعة "بايونتيك" على أطفال دون 12عامًا بجرعات مخففة.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ "فايرز" خلال الشهر الماضي بإعطاء لقاحها إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، بحسب موقع "العربية".

وأقرت بعض الدول العربية لقاح "فايرز" على ذات الفئة العمرية وأبرزهم "الإمارات" وبدأت بتزويد للمراهقين.

وأظهرت تجربة سريرية أجريت على 2260 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 100٪ وكان جيد التحمل.

 

الإمارات
المراهقين
لقاح كورونا
لقاح فايرز
تجارب سريرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128977
منذ 7 دقائق
الله يعين ويجنبنا الامراض ومسبباتها ولا نحتاج لتطاعيمكم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ويجنبنا الامراض ومسبباتها ولا نحتاج لتطاعيمكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حتى عندنا .. .. انا اصابني الملل وانا احاول فتح المتصفح هنا في هاالصحيفه ..
واحد منصف
مقال رائع فالابن اذا رسب في الاختبار فلاتغضب وانما تغافل عن ذلك والبنت اذا فعلت حادث وتلفت السيارة فتغاضى عن ذلك والزوحة اذا مرضت...

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