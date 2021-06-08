شركة "فايرز" الأمريكية تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عامًا

واشنطن (صدى):
بدأت شركة "فايرز" الأمريكية اليوم الثلاثاء تجارب اللقاح المضاد لكورونا الذي تصنعه شركتها التابعة "بايونتيك" على أطفال دون 12عامًا بجرعات مخففة.
وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ "فايرز" خلال الشهر الماضي بإعطاء لقاحها إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، بحسب موقع "العربية".
وأقرت بعض الدول العربية لقاح "فايرز" على ذات الفئة العمرية وأبرزهم "الإمارات" وبدأت بتزويد للمراهقين.
وأظهرت تجربة سريرية أجريت على 2260 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 100٪ وكان جيد التحمل.