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"الخضيري": شرب المياه أثناء الطعام يخفف السمنة

منذ 59 دقيقة
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"الخضيري": شرب المياه أثناء الطعام يخفف السمنة

أميرة خالد (صدى):
تحدث العالم والدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، عن فوائد شرب المياه أثناء تناول الطعام وما أكدته الدراسات البحثية عن فوائدها.

وقال "الخضيري" أنه لا يوجد دراسة عليمة تثبت أن شرب المياه مع الاكل يضر بل على العكس أثنبتت الدراسات الموثوقة علمياً أن شرب الماء أثناء الأكل وقبله وبعده يساعد على الهضم.

كما أكد عالم الأبحاث أن تناول الماء أثناء الأكل يخفف السمنة لأنه يسبب إبطاء عملية تناول الطعام بالتالي سوف تشعر بإشارات الشبع بشكل أفضل، كما تمنع الامساك فهى تعمل على تليين الأكل.

ويمنع شرب الماء أثناء تناول الطعام أيضًا تلبّك المعدة والامعاء ويقلل من تهيّج القولون العصبي، فهى تساعد في تعزيز عملية الهضم وتحسينها.

وأظهرت الدراسات أيضًا أن شرب الماء خلال أو بعد تناول الطعام يساعد في تحطيم الطعام وهو الأمر الذي يساعد الجسم في امتصاص المغذيات اللازمة منه.

ويحرص الدكتور فهد الخضيري على تقديم إرشادات واستشارات طبية من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" وهو الأمر الذى لاقى اهتمامًا كبيرًا من المتابعين ليحرصوا على تلقى النصائح الطبية الهامة من خلال حسابه..

 

السمنة
الطعام
المياه
القولون
فهد الخضيري
الأمعاء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128977
منذ 35 دقيقة
كلام ممتاز ..

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