مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يزور هيئة محافظة الرس والنبهانية وعقلة الصقور ومركز النقرة ويلتقي بمنسوبيها

عبدالله الغامدي (صدى):
قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد بزيارة تفقدية لهيئة محافظة الرس بمنطقة القصيم، حيث التقى برئيس الهيئة الشيخ لافي الحربي، كما قام بزيارة مماثلة لهيئة محافظة النبهانية والتقى برئيسها الشيخ سعدون الرشيدي كما زار هيئة محافظة عقلة الصقور والتقى برئيسها الشيخ علي الحربي وزار في ختام جولته مركز هيئة النقرة و التقى بمنسوبيه من إداريين وميدانيين واطلع على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري.
كما اطلع فضيلته على تمركز الدوريات وأماكن وجودها حيث حثّهم على تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل في الأماكن العامة تطبيقاً لخطة الفرع الميدانية والتوعوية، والاستمرار في تفعيل الحملات التوعوية التي تطلقها الرئاسة العامة تحقيقاً لرسالتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات المرعية والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق المصلحة العامة.
وتأتي هذه الجولات والزيارات الميدانية للوقوف على سير العمل ميدانياً بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.