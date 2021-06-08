نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جامعة الملك خالد تحقق المركز الـ 117 آسيويًّا والـ 5 محليًّا في تصنيف التايمز العالمي لجامعات آسيا

منذ 12 ساعة
1105
جامعة الملك خالد تحقق المركز الـ 117 آسيويًّا والـ 5 محليًّا في تصنيف التايمز العالمي لجامعات آسيا

محمد بن طحيطح (صدى):
حققت جامعة الملك خالد المركز الـ 117 على المستوى الآسيوي، والمركز الخامس على المستوى الوطني، في تصنيف التايمز العالمي لجامعات دول قارة آسيا لعام 2021م (THE Asia University Rankings 2021).

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة تهدف للوصول بالجامعة إلى العالمية، من خلال تحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة والمتمثلة بالوصول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالميًّا بحلول 2030م، وأن تصبح الجامعة مصدرًا مهمًّا للعلم والمعرفة والبحث العلمي والإنتاج المعرفي؛ بما يساهم في تعزيز مكانة الجامعة وسمعتها المؤسسية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في برامج الجامعة ومخرجاتها.

إلى ذلك أبان المشرف العام على وحدة التصنيفات الدولية الدكتور سامي الشهري، أن تصنيف التايمز العالمي لجامعات قارة آسيا يهدف إلى تقييم أداء الجامعات في ضوء مؤشرات التصنيف الـ 13، والتي تندرج تحت المعايير الخمسة الرئيسة لتصنيف الجامعات وهي: التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، واستشهادات البحوث (20%)، والدخل المتأتي من الصناعة (10%)، والبعد الدولي (10%)، مع اختلاف في آلية حساب كل مؤشر بما يتوافق مع طبيعة مؤسسات التعليم العالي في قارة آسيا، وهذه المؤشرات الـ 13 تقيّم جميع الجوانب الأكاديمية والبحثية للجامعات وبنسب موزونة.

يذكر أن عدد الجامعات التي ظهرت في النتائج النهائية لقارة آسيا هذا العام بلغت 551 جامعة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أُحِبُّ مِن الإخوانِ كُلَّ مواتي * وكُلّ غضيض الطَّرْفِ عن هَفَوَاتي
د محمد ماجد بخش
ما أحب أحد يقلد أحد .. فرق بين الطبيعي والمصطنع.. أنا احتاج أكون أنا.
د محمد ماجد بخش
جزاك الله خير
أبو محمد
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .
العالمي
ودي مره تصرح ما تذكر النصر شكلك حامل من من فارس نجد

أخر الأخبار

امرأة تُحطم رقم قياسي في موسوعة "غينيس" وتُنجب 10 أطفال
امرأة تُحطم رقم قياسي في موسوعة "غينيس" وتُنجب 10 أطفال
منذ دقيقتين 71
بالفيديو .. جمعية الرفق بالحيوان: "الكلاب الضالة" مسؤولية وزارة البلدية
بالفيديو .. جمعية الرفق بالحيوان: "الكلاب الضالة" مسؤولية وزارة البلدية
منذ 27 دقيقة 1482
طقوس غريبة للعرسان
طقوس غريبة للعرسان
منذ 37 دقيقة 359
لاعب الهلال حمد العبدان لمشجع : تبي تفرج شجع الهلال
لاعب الهلال حمد العبدان لمشجع : تبي تفرج شجع الهلال
منذ 37 دقيقة 328
حتى الفيل متفاهم معه
حتى الفيل متفاهم معه
منذ 37 دقيقة 251
شركة "فايرز" الأمريكية تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عامًا
شركة "فايرز" الأمريكية تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عامًا
منذ 49 دقيقة 1659
"الخضيري": شرب المياه أثناء الطعام يخفف السمنة
"الخضيري": شرب المياه أثناء الطعام يخفف السمنة
منذ ساعة 1314
بالصور .. سيارة فيراري سموم الخارقة تحظى بتصميم الجديد
بالصور .. سيارة فيراري سموم الخارقة تحظى بتصميم الجديد
منذ ساعة 1314
عروس تتبرع بكليتها لطليقة زوجها بعد 48 ساعة من زفافها
عروس تتبرع بكليتها لطليقة زوجها بعد 48 ساعة من زفافها
منذ ساعة 814
التغافل لغة الأقوياء والعظماء
التغافل لغة الأقوياء والعظماء
منذ ساعة 335