حسين العلي (صدى):
عقد فريق الإعلام الواعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة وبالتعاون مع إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة المدينة المنورة بعقد دورة مجانية " برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية " .
اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ من شوال لعام ١٤٤٢ هجريا بقاعة المؤتمرات التابعة لمستشفيات الحياة الوطني بالمدينة المنورة .
حيث تم التعرف من خلال البرنامج على الحالات الاسعافية الطارئة ، وكذلك الحالات المرضية الطارئة ، و حالات الإصابات الطارئة ، و التثقيف والتوعية الاسعافية ، والمهارات التي يجب أن تكون لدى المسعف وما مدى أهمية المسعف المتواجد بالموقع أثناء الحادث وكيفية التصرف مع الحالة بطريقة صحيحة .
فقد قدم الأستاذ/ سعد الحجيلي والأستاذة/ عبير الجهني منسوبي التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة البرنامج " نظرياً وعملياً " من خلال العرض المرئي والتطبيق العملي الذي نفذه المتدربين من كلا الجنسين " نساء ،رجال " .
وجاء بحديثه مدير إدارة التدريب بالمدينة الأستاذ/ عبدالله المطيري ان إدارة التدريب تفتح الفرص للجميع للالتحاق بمثل هذه الدورات .
وان إدارة التدريب تعزز الشراكات المجتمعية البناءة والمساهمة في خدمة المجتمع والتثقيف الصحي .
ومن خلال حديثه قدم شكره لفريق الإعلام الواعي .
وعند انتهاء البرنامج قدم الأستاذ/ سعد حامد الحجيلي مدير التدريب سابقا ً جزيل شكره وامتنانه لفريق الإعلام الواعي بقيادة الإعلامية الأستاذة/ خديجة السيد التي دائما ما تهتم بالتثقيف والوعي الدائم للجميع بجميع المجالات ، ومدى حرصها على التعاون مع الجميع من أجل إيصال العلم والمعرفة للكبار والصغار .
كما قدمت الإعلامية الأستاذة/ خديجة السيد جزيل الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر السعودي ، وخصت بالشكر كلاً من مدير إدارة التدريب بالمدينة المنورة الأستاذ/ عبدالله المطيري ، والأستاذ/ سعد حامد الحجيلي مدير إدارة التدريب سابقاً ، والأستاذة / عبير الجهني ، و مستشفيات الحياة الوطني بالمدينة المنورة ، والأستاذ / محمد الحربي مدير العلاقات العامة بالمستشفى .
كما قدمت شكر خاص لمنسوبي فريق الإعلام الواعي .