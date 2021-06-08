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برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية

منذ 14 ساعة
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برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية

حسين العلي (صدى):
عقد فريق الإعلام الواعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة وبالتعاون مع إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة المدينة المنورة بعقد دورة مجانية " برنامج الأمير نايف للاسعافات الأولية " .

اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ من شوال لعام ١٤٤٢ هجريا بقاعة المؤتمرات التابعة لمستشفيات الحياة الوطني بالمدينة المنورة .

حيث تم التعرف من خلال البرنامج على الحالات الاسعافية الطارئة ، وكذلك الحالات المرضية الطارئة ، و حالات الإصابات الطارئة ، و التثقيف والتوعية الاسعافية ، والمهارات التي يجب أن تكون لدى المسعف وما مدى أهمية المسعف المتواجد بالموقع أثناء الحادث وكيفية التصرف مع الحالة بطريقة صحيحة .

فقد قدم الأستاذ/ سعد الحجيلي والأستاذة/ عبير الجهني منسوبي التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة البرنامج " نظرياً وعملياً " من خلال العرض المرئي والتطبيق العملي الذي نفذه المتدربين من كلا الجنسين " نساء ،رجال " .

وجاء بحديثه مدير إدارة التدريب بالمدينة الأستاذ/ عبدالله المطيري ان إدارة التدريب تفتح الفرص للجميع للالتحاق بمثل هذه الدورات .

وان إدارة التدريب تعزز الشراكات المجتمعية البناءة والمساهمة في خدمة المجتمع والتثقيف الصحي .

ومن خلال حديثه قدم شكره لفريق الإعلام الواعي .

وعند انتهاء البرنامج قدم الأستاذ/ سعد حامد الحجيلي مدير التدريب سابقا ً جزيل شكره وامتنانه لفريق الإعلام الواعي بقيادة الإعلامية الأستاذة/ خديجة السيد التي دائما ما تهتم بالتثقيف والوعي الدائم للجميع بجميع المجالات ، ومدى حرصها على التعاون مع الجميع من أجل إيصال العلم والمعرفة للكبار والصغار .

كما قدمت الإعلامية الأستاذة/ خديجة السيد جزيل الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر السعودي ، وخصت بالشكر كلاً من مدير إدارة التدريب بالمدينة المنورة الأستاذ/ عبدالله المطيري ، والأستاذ/ سعد حامد الحجيلي مدير إدارة التدريب سابقاً ، والأستاذة / عبير الجهني ، و مستشفيات الحياة الوطني بالمدينة المنورة ، والأستاذ / محمد الحربي مدير العلاقات العامة بالمستشفى .

كما قدمت شكر خاص لمنسوبي فريق الإعلام الواعي .

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أحدث التعليقات

الملل
وش اخر اخبار الضرايب ما فيه تخفيض
سالم
الله يستر كل يوم طالعين بشي جديد
معزي
عوذه هههه
الملل
وين البقشه
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... لا حول ولا قوةإلا بالله

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