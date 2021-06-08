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سبحان من انجاهم من الموت
منذ 11 دقيقة
195
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أحدث التعليقات
مسالم
شلت يده... عنصري حقير جاهل يملك المال ولا يملك المخ... راس اجوف وقلب اسود.. وهو وامثاله الحفاة العراة من علامات الساعة
العدناني
أهان الاسلام فأهانه الله صفع كذا مرة وكسر البيض فوق راسه وتم الكلام في عرضه طبعا اللي تكلم في عرضه مخطيء لأنه ما عنده...
آمال الزيادي
نعم الحب الحقيقي نادراً جداً وهو ورزق وهبه من الله..لايختصر الحب بيين البشر على الذكر والانثى..هناك حب الحياة وهو الاهم وهناك حب الخير للخير...مازال...
ابو يزن
اندية الغربية طال عمرك نريد الاهتمام به يكفي معاناتهم من الذهاب إلى نادي الحفره والرديف ترآ هي أكثر انديه تدخل أموال للرياضة من الحضور...
سلطان
ياليتهم كسرو راسه الخايس
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