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جراحة ناجحة في الرأس تنقذ مريض من شلل طرفي بمستشفى محايل

منذ 10 ساعات
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جراحة ناجحة في الرأس تنقذ مريض من شلل طرفي بمستشفى محايل

محمد بن طحيطح (صدى):
أسهم - بفضل الله -  تدخل فريق طبي بوحدة جراحة المخ والأعصاب في مستشفى محايل العام بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد عطية  في إنقاذ مريض تعرض لإصابة بالرأس عالية الخطورة، حيث أظهرت الفحوصات والأشعة  وجود كسر  منخسف بعظام الجمجمة مع نزيف حاد بالمخ نتج عنه ارتجاج بالمخ وشلل بالطرف السفلي الأيسر  حيث تمكن الفريق الجراحي من رفع الكسر المنخسف وتفريغ النزيف والسيطرة على حدة نزيف الوريد أثناء الجراحة.

وقد تكللت الجراحة بالنجاح وعادت وظائف الطرف السفلي واستقرت الحالة وفق الخطة العلاجية وغادر المريض  وهو بصحة جيدة- ولله الحمد - .

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مسالم
شلت يده... عنصري حقير جاهل يملك المال ولا يملك المخ... راس اجوف وقلب اسود.. وهو وامثاله الحفاة العراة من علامات الساعة
العدناني
أهان الاسلام فأهانه الله صفع كذا مرة وكسر البيض فوق راسه وتم الكلام في عرضه طبعا اللي تكلم في عرضه مخطيء لأنه ما عنده...
آمال الزيادي
نعم الحب الحقيقي نادراً جداً وهو ورزق وهبه من الله..لايختصر الحب بيين البشر على الذكر والانثى..هناك حب الحياة وهو الاهم وهناك حب الخير للخير...مازال...
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ياليتهم كسرو راسه الخايس

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