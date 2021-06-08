إدارة التدريب التقني تطلق حملة تحصين ضد كورونا بـ"الرياض"

الرياض (صدى):
أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الاول اليوم الثلاثاء حملة لاخذ لقاح فايروس كورونا المسبب لمرض كوڤيد 19 وتحديداً لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح لمن لم يتسنى له ذلك.
وتشمل الحملة المحددة بيومي الثلاثاء والأربعاء ٢٧-٢٨ شوال ١٤٤٢هـ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً منسوبي المؤسسة من أعضاء هيئة التدريب والكادر الإداري والفني بمنطقة الرياض وكذلك المتدربين والمتدربات ، من من تيسر لهم الحضور لمقرات الحملة.
حيث تم اختيار كل من الكلية التقنية للبنين بالرياض والكلية التقنية للبنات بالرياض كمقرات للحملة مع تجهيزهما بكافة الاشتراطات المطلوبة وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ الحملة.
و أكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض أ.عبدالرحمن المقبل أن إطلاق هذه الحملة ينبع من حرص القيادة الحكيمة ايدها الله على توفير الحماية الصحية للمواطن ومن واقع دور الادارة للخدمة المجتمعية بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الاول تم توفير الفرصة لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، وكذلك تأتي هذه الحملة استكمالاً لدور الإدارة المناط بها في تنفيذ خطتها ضد انتشار فايروس كورونا التي استمرت طوال الفصل التدريبي الثاني من هذا العام بالتوعية المستمرة.
و حث الجمهور على المبادرة بأخذ اللقاح. وأن هذه الجهود هي امتداد لجهود المؤسسة وفق خطة التحصين ضد كورونا التي تعمل على تتفيذها، حيث تشير الاحصائيات الى استمرار تدني نسبة الغير محصنين بشكل مستمر.