فنانة تركية مهددة بالسجن بسبب دفاعها عن فتاة اغتصبها جندي

أنقرة (صدى):
وجهت السلطات التركية عدة تهم للفنانة التركية إزغي مولا لإهانتها جندي سابق في الجيش التركي اغتصب شابة كردية تبلغ من العمر 18 عام.
وطالب المدعي العام أيضًا بسجن "مولا" لمدة عامين و4أشهر بسبب هذه التهمة وهو الأمر الذي أثار غضب العديد لمحاولة سجن "إزعي" بينما الجندي المتهم بالاغتصاب فهو حر طليق.
وغردت "مولا" عبر حسابها على "تويتر" دفاعًا عن الضحية قائلة: "ابحثوا عن الضمير الذي دفعكم للإفراج عن هذا المغتصب الشرير"، مشيرة إلى الجندي التركي الذي اغتصب الفتاة.
ولم تكتفِ السلطات التركية بذلك بل قاموا بالاعتداء بالضرب على فنان آخر معروف لدفاعه عن قضية الفتاة خلال العام الماضي وانتقاده وزير الداخلية آنذاك، وذلك وفقًا لما جاء بموقع "العربية".
وتقدمت "مولا" بالطعن على قرار المدعي العام وهي طليقة حتى الآن، لكن رفض الطعن يعني احتجازها لاحقاً، ويحاول الالآف
تقديم الدعم لها على "تويتر" تحت وسم "إزغي مولا.. أنتِ لست وحدكِ".