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ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم نابولي

منذ 23 دقيقة
1364
ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم نابولي

وكالات (صدى):
أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رغبته في الحصول على خدمات هيرفينغ لوزانو مهاجم نابولي، خلال الميركاتو الصيفي.

ويعتزم كارلو أنشيلوتي إبرام تعاقدات جديدة للنادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وينوي المدرب الإيطالي إحضار المكسيكي هيرفينغ لوزانو مهاجم نابولي عن طريق إقناع فريقه بالتخلي عنه في الميركاتو، كما ستفد إدارة الميرنغي ستقدم عرضًا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، وقد يكون ذلك كافيًا لإقناع رئيس نابولي برحيل لوزانو.

ويشار إلى أن الصعوبات التي تقف أمام ريال مدريد، إذ يريد نابولي الإبقاء على لوزانو ليتمكن المدرب سباليتي من قيادة فريق لديه قدرة تنافسية من أجل العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

 

نادي ريال مدريد
يقترب نابولي
هيرفينغ لوزانو

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مسالم
شلت يده... عنصري حقير جاهل يملك المال ولا يملك المخ... راس اجوف وقلب اسود.. وهو وامثاله الحفاة العراة من علامات الساعة
العدناني
أهان الاسلام فأهانه الله صفع كذا مرة وكسر البيض فوق راسه وتم الكلام في عرضه طبعا اللي تكلم في عرضه مخطيء لأنه ما عنده...
آمال الزيادي
نعم الحب الحقيقي نادراً جداً وهو ورزق وهبه من الله..لايختصر الحب بيين البشر على الذكر والانثى..هناك حب الحياة وهو الاهم وهناك حب الخير للخير...مازال...
ابو يزن
اندية الغربية طال عمرك نريد الاهتمام به يكفي معاناتهم من الذهاب إلى نادي الحفره والرديف ترآ هي أكثر انديه تدخل أموال للرياضة من الحضور...
سلطان
ياليتهم كسرو راسه الخايس

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