ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم نابولي

وكالات (صدى):
أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رغبته في الحصول على خدمات هيرفينغ لوزانو مهاجم نابولي، خلال الميركاتو الصيفي.
ويعتزم كارلو أنشيلوتي إبرام تعاقدات جديدة للنادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.
وينوي المدرب الإيطالي إحضار المكسيكي هيرفينغ لوزانو مهاجم نابولي عن طريق إقناع فريقه بالتخلي عنه في الميركاتو، كما ستفد إدارة الميرنغي ستقدم عرضًا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، وقد يكون ذلك كافيًا لإقناع رئيس نابولي برحيل لوزانو.
ويشار إلى أن الصعوبات التي تقف أمام ريال مدريد، إذ يريد نابولي الإبقاء على لوزانو ليتمكن المدرب سباليتي من قيادة فريق لديه قدرة تنافسية من أجل العودة إلى دوري أبطال أوروبا.