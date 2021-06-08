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"وزارة التعليم " تثمن جهود مدير "تعليم تبوك " في رفع مستوى الأداء وتحقيق أهداف التميز

منذ 10 ساعات
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"وزارة التعليم " تثمن جهود مدير "تعليم تبوك " في رفع مستوى الأداء وتحقيق أهداف التميز

عطاالله العمراني (صدى):
قدم الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم د. صالح بن عبدالعزيز النصار، الشكر والتقدير للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على دعمه وجهوده في رفع مستوى الأداء في الإدارة.

وأعرب الأمين العام في خطاب شكر لمدير تعليم تبوك ، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في تحقيق أهداف إدارة التعليم، منوها في خطابه بجهود أمين الإدارة موسى الحربي وفريق العمل، لتنفيذهم مهام الأمانة خلال العام الدراسي الماضي.

كما تلقى مدير عام تعليم تبوك خطاب شكر وتقدير من الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، أشادت من خلاله باهتمام ودعم مدير تعليم تبوك لتحقيق أهداف التميز من خلال تنفيذ مهام مركز التميز، والتنويه بجهود مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري وفريق العمل في المركز، إلى جانب جهودهم في الإشراف والمتابعة على الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية التي تستهدف فئات المجتمع التعليمي، وتشجع وتبرز الممارسات التعليمية المتميزة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

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مسالم
شلت يده... عنصري حقير جاهل يملك المال ولا يملك المخ... راس اجوف وقلب اسود.. وهو وامثاله الحفاة العراة من علامات الساعة
العدناني
أهان الاسلام فأهانه الله صفع كذا مرة وكسر البيض فوق راسه وتم الكلام في عرضه طبعا اللي تكلم في عرضه مخطيء لأنه ما عنده...
آمال الزيادي
نعم الحب الحقيقي نادراً جداً وهو ورزق وهبه من الله..لايختصر الحب بيين البشر على الذكر والانثى..هناك حب الحياة وهو الاهم وهناك حب الخير للخير...مازال...
ابو يزن
اندية الغربية طال عمرك نريد الاهتمام به يكفي معاناتهم من الذهاب إلى نادي الحفره والرديف ترآ هي أكثر انديه تدخل أموال للرياضة من الحضور...
سلطان
ياليتهم كسرو راسه الخايس

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