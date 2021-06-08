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أمانة الشرقية ومركز الأميرة جواهر ينفذان حملة تنظيف وعرض منتجات من إعادة التدوير باستخدام فن الديكوباج تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة

منذ 10 ساعات
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أمانة الشرقية ومركز الأميرة جواهر ينفذان حملة تنظيف وعرض منتجات من إعادة التدوير باستخدام فن الديكوباج تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة

سعيد العجل (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية ومركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير حملة تنظيف وعرض منتجات من إعادة التدوير باستخدام فن الديكوباج بالشراكة مع برنامج مجتمع مبادر التابع لأمانه الشرقية، وبحضور مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة نجد الدوسري، بهدف رفع الوعي بأهمية حماية البيئة، والحفاظ على تنوعها لدى العاملات بالمركز والمتدربات، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الحملة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الأمانة ومركز الأميرة جواهر، مشيرا الى أن الأمانة تشجع مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تحفظ الكيان البيئي في المنطقة، وتعزز هذا الجانب من خلال المبادرات المجتمعية والعمل المشترك مع جميع الجهات والقطاعات الحكومية والتطوعية، ما يدعم برنامج جودة الحياة.

من جهتها قالت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير الاستاذة مريم بنت أحمد اليحيا، أن الحملة جاءت بتوجيهات من سمو الأميرة جواهر بنت نايف بنت عبد العزيز، الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، كما تأتي في إطار حرص المركز على رفع الوعي البيئي للمجتمع وإيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية تماشياً مع استراتيجية ورؤية المملكة 2030 لافته إلى أهمية ومكانة التثقيف والتوعية البيئية لدى المجتمع والالتزام بحماية البيئة والأساليب السليمة لتنميتها من خلال دورات فن الديكوباج وإعادة التدوير والبرامج التعريفية لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الافراد .

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مسالم
شلت يده... عنصري حقير جاهل يملك المال ولا يملك المخ... راس اجوف وقلب اسود.. وهو وامثاله الحفاة العراة من علامات الساعة
العدناني
أهان الاسلام فأهانه الله صفع كذا مرة وكسر البيض فوق راسه وتم الكلام في عرضه طبعا اللي تكلم في عرضه مخطيء لأنه ما عنده...
آمال الزيادي
نعم الحب الحقيقي نادراً جداً وهو ورزق وهبه من الله..لايختصر الحب بيين البشر على الذكر والانثى..هناك حب الحياة وهو الاهم وهناك حب الخير للخير...مازال...
ابو يزن
اندية الغربية طال عمرك نريد الاهتمام به يكفي معاناتهم من الذهاب إلى نادي الحفره والرديف ترآ هي أكثر انديه تدخل أموال للرياضة من الحضور...
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ياليتهم كسرو راسه الخايس

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