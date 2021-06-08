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هيئة المنافسة السعودية توافق على إستحواذ شركة أدنوك الإماراتية على 20 محطة وقود في السوق السعودي

منذ 10 ساعات
3206
هيئة المنافسة السعودية توافق على إستحواذ شركة أدنوك الإماراتية على 20 محطة وقود في السوق السعودي

سعيد العجل (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم على عدم ممانعتها لعملية إستحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) على 21 محطة وقود في المملكة العربية السعودية. وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بتويتر أنها وافقت على عملية إستحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع)على 4 محطات من (شركة مساكن المجدل للمقاولات المحدودة)، وعملية إستحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) على 16 محطة من ( شركة فيول للخدمات البترولية للمقاولات المحدودة). وسبق للهيئة العامة للمنافسة الموافقة على إستحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) على 15 محطات وقود في المملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضي ليصبح مجموع المحطات التي استحوذت عليها (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) في المملكة العربية السعودية 35 محطة في عام 2021م. وقامت الهيئة العامة للمنافسة بدارسة هذه الاستحواذات وتقييمها وخلصت إلى عدم وجود أي مخاوف على المنافسة بسوق حطات الوقود في المملكة العربية السعودية.

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أحدث التعليقات

الملل
وش اخر اخبار الضرايب ما فيه تخفيض
سالم
الله يستر كل يوم طالعين بشي جديد
معزي
عوذه هههه
الملل
وين البقشه
مطلع
حسبنا الله ونعم الوكيل ... لا حول ولا قوةإلا بالله

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