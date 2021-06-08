نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمين تبوك ورئيس المجلس البلدي يقفان على الخدمات والمشاريع البلدية بمدينة تبوك

منذ 9 ساعات
1057
أمين تبوك ورئيس المجلس البلدي يقفان على الخدمات والمشاريع البلدية بمدينة تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ ، ورئيس المجلس البلدي بالمنطقة، الدكتور عبد الله الشريف صباح اليوم ، عدداً من المشاريع البلدية بمدينة تبوك ، بحضور وكلاء الأمانة وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة .

وبدأت الجولة بالوقوف على مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الملك فهد ، أستمع خلالها الجميع لشرح موجز من وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبد المجيد السراح عن ما تقوم به الأمانة في المشروع ، والذي أكد حرص الأمانة على إنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة في الإنشاء والتنفيذ .

عقب وقف أمين منطقة تبوك ورئيس المجلس البلدي على سير العمل بمشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد مطلعين على المراحل المتقدمة التي وصل إليها المشروع .

بعد ذلك إنتقل الجميع إلى منطقة الخدمات التابعة لأمانة تبوك في المدينة الصناعية ، للاطلاع على منطقة المستودعات التي تم الانتهاء منها مؤخراً حيث أستمع الجميع لشرح مفصل من وكيل الأمين للإستثمار خالد المخلفي عن المنطقة ، والذي أشار إلى إنتهاء العمل في المرحلة الأولى من المشروع ، والخاص بإنشاء 301 مستودع فيما يجري العمل على الإنتهاء من بناء 180 مستوع آخر ، وأبان " المخلفي " بأن منطقة المستودعات تقع على مساحة 750 الف متر مربع ، يجري إلى جوارها إستكمال البنى التحتية في باقي الخدمات ، والتي تشمل منطقة للسكراب والتشليح ومدينةٍ للأنعام ، بمساحة تتجاوز الخمسة وعشرون كيلو متر مربع .

وفي ختام الجولة شكر أمين منطقة تبوك "ال محفوظ"، رئيس وأعضاء المجلس البلدي، على إهتمامهم ومتابعتهم لمشاريع الأمانة، بإعتبارهم صوت المواطنين الرامي إلى تقديم أفضل الخدمات لهم ، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله ' مشيراً الى أن تلك المشاريع تسير وفق جداولها الزمنية المحددة بمتابعة مستمرة من قبل الوكلات والإدارات المعنية بالأمانة ، مع مراعات كافة معايير وجودة المخرجات .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفراغ المحوري هو ما يجمع التأثير من خلال الكتلة المكافئة حيث توازن الثقل مع الفراغ داخل وخارج مجموع الأنوية .. والجسيمات تحت الذرية هي...
د محمد ماجد بخش
قبلك بعشرين سنة يا خولة كتبت رواية شواهد على الزمن !! فمحيت كل مدوناتي وكل مواضيعي بحرفية بالغة ولم يتبقى في القلم شيء من...
د محمد ماجد بخش
سألقي بأوراقي وبقية أعمال د محمد ماجد بخش البحثية بحزن مرير لأن لا خيار أمامي سوى أن أحملها مكتوبة أو محفوظة وكلاهما أصبح شاقاً...
د محمد ماجد بخش
نفترض مرض الدكتور ماجد صحيح وأكيد كما زعمت الجامعة .. ما هو المانع في منح المريض تقاعداً أنا لا أوافق على أن أكون رهينة...
د محمد ماجد بخش
الفرق المؤثر في الكتلة ليس جزءا منها بل هو جزء مكافيء عنها لأن طاقة الكتلة الصادرة منها هي نتيجة لانشغال أو انضباط نووي من...

أخر الأخبار

بالفيديو.. صفع إمانويل ماكرون خلال زيارة له بجنوب شرق فرنسا
بالفيديو.. صفع إمانويل ماكرون خلال زيارة له بجنوب شرق فرنسا
منذ 14 دقيقة 1434
الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها
الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها
منذ 17 دقيقة 1276
استبعاد فان دي بيك من قائمة هولندا لليورو بسبب الإصابة
استبعاد فان دي بيك من قائمة هولندا لليورو بسبب الإصابة
منذ 26 دقيقة 1371
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 35 دقيقة 268
لحظة وفاة سائق بعد حادث تصادم مع قطار
لحظة وفاة سائق بعد حادث تصادم مع قطار
منذ 35 دقيقة 385
ضاعت علومه وما ينلام
ضاعت علومه وما ينلام
منذ 36 دقيقة 327
هذا اللى مجبور على الاحتفال
هذا اللى مجبور على الاحتفال
منذ 36 دقيقة 285
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
منذ 41 دقيقة 1576
"مشروبات الطاقة والدهون" أطعمة ممنوعة قبل التمرين
"مشروبات الطاقة والدهون" أطعمة ممنوعة قبل التمرين
منذ 51 دقيقة 1475
«الصحة»: تسجيل 1261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 56 دقيقة 1798