أمين تبوك ورئيس المجلس البلدي يقفان على الخدمات والمشاريع البلدية بمدينة تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ ، ورئيس المجلس البلدي بالمنطقة، الدكتور عبد الله الشريف صباح اليوم ، عدداً من المشاريع البلدية بمدينة تبوك ، بحضور وكلاء الأمانة وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة .
وبدأت الجولة بالوقوف على مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الملك فهد ، أستمع خلالها الجميع لشرح موجز من وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبد المجيد السراح عن ما تقوم به الأمانة في المشروع ، والذي أكد حرص الأمانة على إنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة في الإنشاء والتنفيذ .
عقب وقف أمين منطقة تبوك ورئيس المجلس البلدي على سير العمل بمشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد مطلعين على المراحل المتقدمة التي وصل إليها المشروع .
بعد ذلك إنتقل الجميع إلى منطقة الخدمات التابعة لأمانة تبوك في المدينة الصناعية ، للاطلاع على منطقة المستودعات التي تم الانتهاء منها مؤخراً حيث أستمع الجميع لشرح مفصل من وكيل الأمين للإستثمار خالد المخلفي عن المنطقة ، والذي أشار إلى إنتهاء العمل في المرحلة الأولى من المشروع ، والخاص بإنشاء 301 مستودع فيما يجري العمل على الإنتهاء من بناء 180 مستوع آخر ، وأبان " المخلفي " بأن منطقة المستودعات تقع على مساحة 750 الف متر مربع ، يجري إلى جوارها إستكمال البنى التحتية في باقي الخدمات ، والتي تشمل منطقة للسكراب والتشليح ومدينةٍ للأنعام ، بمساحة تتجاوز الخمسة وعشرون كيلو متر مربع .
وفي ختام الجولة شكر أمين منطقة تبوك "ال محفوظ"، رئيس وأعضاء المجلس البلدي، على إهتمامهم ومتابعتهم لمشاريع الأمانة، بإعتبارهم صوت المواطنين الرامي إلى تقديم أفضل الخدمات لهم ، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله ' مشيراً الى أن تلك المشاريع تسير وفق جداولها الزمنية المحددة بمتابعة مستمرة من قبل الوكلات والإدارات المعنية بالأمانة ، مع مراعات كافة معايير وجودة المخرجات .