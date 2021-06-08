نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محافظ التدريب التقني يبحث سبل التعاون في تأهيل الشباب في تخصصات الطيران

منذ 9 ساعات
1077
محافظ التدريب التقني يبحث سبل التعاون في تأهيل الشباب في تخصصات الطيران

محمد السعران (صدى):
التقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج وذلك لبحث سبل التعاون لتطوير التعاون في مجال تاهيل الشباب في قطاع الطيران في المملكة ، وحضره مسؤولون من الهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة كليات التميّز الجهة المشرفة على الكليات التقنية العالمية في المملكة إضافة إلى عميد ومسؤولي الكلية ، مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين ، و الاحتياجات التدريبية والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي وفق رؤية 2030 في مجال الطيران ، كما اطلع الحضور لشرح عن الكلية والتخصصات المتاحة التي تقدمها الكلية لمتدربيها والعقود التي وقعتها مع شركائها لاستقطاب خريجها في الجهات الحكومية والخاصة ، وقاموا بزيارة ميدانية على مهاجع الطائرات وورش العمل والمعامل والقاعات والتقوا خلالها أعضاء هيئة التدريب ، وعدد من المتدربين الملتحقين بالبرامج الصيفية.

وأكد الدكتور الفهيد خلال الاجتماع على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين و اهتمام سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله ، كما أن المؤسسة تعمل مع شركائها على تطوير برامجها لجعل الكوادر الوطنية شريك فاعل في مشاريع التحول الوطني التي نراها اليوم تنتشر في مدن ومحافظات المملكة، مشيرا على أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران أحد الصروح المهمة في مجال هندسة وصيانة الطائرات، والتدريب فيها يتم وفق أفضل الطرق العالمية.

من جانبه أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج خلال الاجتماع بما شاهده في الكلية من إمكانات تقنية وبشرية وفنية، وبما تقدمه لمتدربيها من برامج وأنشطة وتخصصات يحتاجها سوق العمل السعودي،وتطلع ان تسهم الكلية في

سد الاحتياج الفعلي لسوق الطيران السعودي، وأن تكون رائدة في تقديم التدريب المدني والعسكري في علوم الطيران.

يذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض يتدرب بها حاليا اكثر من ٤٠٠٠ متدرب وبعدة تخصصات أسهمت في تقديم برامج نوعيه متعلقة بصيانة الطائرات وفي توطين هذا القطاع المهم، وان نسبة كبيرة من خريجي الدفعات السابقة حصلوا على وظائف قبل التخرج في جهات حكومية و خاصة مثل (القوات الملكية الجوية السعودية، وشركة إيرباص، وشركة السلام للطائرات وشركات اخرى عديده.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفراغ المحوري هو ما يجمع التأثير من خلال الكتلة المكافئة حيث توازن الثقل مع الفراغ داخل وخارج مجموع الأنوية .. والجسيمات تحت الذرية هي...
د محمد ماجد بخش
قبلك بعشرين سنة يا خولة كتبت رواية شواهد على الزمن !! فمحيت كل مدوناتي وكل مواضيعي بحرفية بالغة ولم يتبقى في القلم شيء من...
د محمد ماجد بخش
سألقي بأوراقي وبقية أعمال د محمد ماجد بخش البحثية بحزن مرير لأن لا خيار أمامي سوى أن أحملها مكتوبة أو محفوظة وكلاهما أصبح شاقاً...
د محمد ماجد بخش
نفترض مرض الدكتور ماجد صحيح وأكيد كما زعمت الجامعة .. ما هو المانع في منح المريض تقاعداً أنا لا أوافق على أن أكون رهينة...
د محمد ماجد بخش
الفرق المؤثر في الكتلة ليس جزءا منها بل هو جزء مكافيء عنها لأن طاقة الكتلة الصادرة منها هي نتيجة لانشغال أو انضباط نووي من...

أخر الأخبار

بالفيديو.. صفع إمانويل ماكرون خلال زيارة له بجنوب شرق فرنسا
بالفيديو.. صفع إمانويل ماكرون خلال زيارة له بجنوب شرق فرنسا
منذ 14 دقيقة 1414
الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها
الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها
منذ 17 دقيقة 1269
استبعاد فان دي بيك من قائمة هولندا لليورو بسبب الإصابة
استبعاد فان دي بيك من قائمة هولندا لليورو بسبب الإصابة
منذ 26 دقيقة 1368
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 34 دقيقة 268
لحظة وفاة سائق بعد حادث تصادم مع قطار
لحظة وفاة سائق بعد حادث تصادم مع قطار
منذ 35 دقيقة 375
ضاعت علومه وما ينلام
ضاعت علومه وما ينلام
منذ 35 دقيقة 327
هذا اللى مجبور على الاحتفال
هذا اللى مجبور على الاحتفال
منذ 36 دقيقة 285
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
منذ 41 دقيقة 1576
"مشروبات الطاقة والدهون" أطعمة ممنوعة قبل التمرين
"مشروبات الطاقة والدهون" أطعمة ممنوعة قبل التمرين
منذ 51 دقيقة 1475
«الصحة»: تسجيل 1261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 56 دقيقة 1796