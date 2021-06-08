أمانة الشرقية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية توقعان اتفاقية تعاون لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية

سعيد العجل (صدى):
أبرمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء 27/10/1442، مذكرة تفاهم مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تهدف الى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى منسوبي الطرفين والشركات ذات العلاقة، وذلك بمقر الأمانة.
كما تهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030، والمتمثلة في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات ذات العلاقة، وتحديد الاحتياجات التنموية ذات العلاقة وتقديم محفزات تشجيعية للقطاع الخاص الذي يقدم مساهمات اجتماعية في مجالات التعاون ذات العلاقة.
ووقع الاتفاقية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل.
وأبان معالي أمين المنطقة الشرقية أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين ضمن برنامج التحول الوطني في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والنهوض برفع مستوى الخدمات التنموية؛ استناداً إلى أهمية تحقيق التعاون فيما بين الجهات لتحقيق المنفعة العامة للوطن.
وقد حضر توقيع الاتفاقيه وكيل الامين للخدمات م زياد مغربل وعدد من قيادات فرع وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.