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منظومة الاستثمار بأمانة الشرقية تحصد علامة متقدمة بالتميز المؤسسي

منذ 9 ساعات
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منظومة الاستثمار بأمانة الشرقية تحصد علامة متقدمة بالتميز المؤسسي

سعيد العجل (صدى):
حققت منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات في أمانة المنطقة الشرقية، علامة متقدمة في مؤشرات وقياس مفهوم التميز المؤسسي بالأداء، حيث حصدت 960 درجة من أصل 1000 بإنجاز مميز باعتماد لجنة محايدة من خارج الأمانة، وذلك بعد جهودها في حوكمة العمليات وهيكلة مصفوفة الأعمال التشغيلية وحصولها على شهادة الجودة الأيزو ISO وتشتمل منظومة التميز بالأداء على تطبيق ممارسات جودة الأداء المؤسسي وثقافة الجودة والتميز والاستدامة والتحول الرقمي وتطوير تجربة خدمة العملاء عبر مركز التميز الاستثماري وتعزيز نشاط فرق العمل وقياس معدلات الرضا والفجوات والملاحظات ومعالجتها والاستمرار بالتحسين عبر اشراك المستثمرين في صناعة الاستثمارات وبناء الشراكات.

ويأتي حصول الأمانة على هذه المؤشرات امتدادا لجهود وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بالأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الايرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر اشراك القطاع الخاص في التنمية لتعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق ودعم المستثمرين ورواد الأعمال.

والجدير ذكره أن استثمارات الأمانة حققت إنجازات متتالية حيث حققت المركز الأول بمفهوم الاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي ، وقامت بإنجاز وانهاء أكثر من 99٪ من معاملات الاستثمارات ، وحصدت جائزة أفضل مُقدم خدمات إبداعية في «ملتقى التجارة الالكترونية» تحت مظلة ( وزارة التجارة وهيئة منشآت) وحققت استثمارات الأمانة جائزة أفضل مقدم خدمات في ملتقى (بيبان) بتنظيم من (هيئة منشآت) ، وكان لها النصيب الأبرز في المبادرات الاستثمارية النوعية حيث تم اطلاق أول مشروع استثماري نموذجي وفقاً لاتفاقيات الاستثمار المشترك تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج جودة الحياة لتطوير كورنيش الخبر، وكذلك توقيع أول عقد استثماري مع وزارة الرياضة ممثلة باتحاد الرياضة للجميع ليمثل انطلاقة لتعاون اكبر بمجال الرياضة ، وإطلاق المشروع الاستثماري ( نبض الخبر ) بالتعاون مع وزارة الثقافة و هيئة تطوير الشرقية ليمثل مركزاً ثقافياً نوعياً، وأطلاق أول مشروع استثماري نموذجي لتطوير الطرق والمرافق ( بوليفارد ضاحية الملك فهد ) بالدمام بالتعاون مع هيئة كفاءة الانفاق وبرنامج جودة الحياة وهيئة تطوير الشرقية ووزارة السياحة ، بالإضافة إلى إتمامها لتوقيع عقود محفظة المواقف الذكية والتي تعزز من مفهوم المدن الذكية، هذا بالإضافة لإبرام مجموعة نوعية من العقود الاستثمارية لتطوير الشواطئ والمراكز الترفيهية والسياحية والبيئية والرياضية، واطلاق مبادرة (صنعة) الأولى لدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين ، والمساهمة بتأسيس شركة الامانة الاستثمارية، وهناك العديد من المشاريع والمبادرات الاستثمارية سيتم اطلاقها بالتعاون والشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات والتي ستسهم في دعم التنمية بالمنطقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

هذا ونجحت الأمانة في تحقيق مستهدفات وزارة المالية لثلاث سنوات على التوالي في انجاز مميز بالرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مما يؤكد ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمارات بالقطاع البلدي.

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